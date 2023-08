MAGAZIN Vineri, 25 August 2023, 14:00

Platforma de conținut pentru adulți OnlyFans i-a plătit proprietarului său Leonid Radvinski dividende în valoarea de 338 de milioane de dolari în anul anterior, relatează The Guardian.

OnlyFans Foto: Dreamstime

Împărțite la numărul de zile lucrătoare într-un an, asta înseamnă că Radvinski, în vârstă de 41 de ani, a încasat 1,3 milioane de dolari în fiecare zi de muncă din 2022.

Dacă e să ne raportăm în schimb la anul fiscal ce s-a încheiat pe 30 noiembrie 2022, OnlyFans a raportat un profit de 403,7 milioane de dolari, cu 24% mai mare decât în anul precedent, potrivit Bloomberg.

Informațiile au fost detaliate în documentele financiare publicate joi de către Fenix International Limited, compania-mamă a OnlyFans.

Radvinski, un ucrainean născut la Odesa care a emigrat în Statele Unite, a cumpărat în 2018 compania fondată în Marea Britanie și în prezent este unicul său proprietar. Înainte de aceasta el a avut și alte afaceri în industria pornografică.

Fenix International își are în continuare sediul în Marea Britanie, datele publicate joi arătând că aceasta are doar 53 de angajați, față de 61 cu un an înainte.

Cu venituri total de 1,1 miliarde de dolari anul trecut, asta înseamnă că platforma de conținut pentru adulți a câștigat peste 20 de milioane de dolari pentru fiecare angajat al său.

OnlyFans afirmă că este o „piață” pentru creatorii de conținut, percepând o taxă de 20% din încasările acestora, și permițându-le să păstreze restul. Cu alte cuvinte, plăți totale de peste 5 miliarde de dolari au fost făcute în 2022 prin OnlyFans.

La fel ca alte companii cu activități în mediul online, OnlyFans a înregistrat o creștere vertiginoasă a încasărilor în timpul pandemiei de COVID-19, averea lui Radvinski fiind estimată în prezent la 2,1 miliarde de dolari.

FOTO Articol: Dreamstime.com.