MAGAZIN Luni, 26 Iunie 2023, 17:50

Bucătarul Nusret Gokce (39 de ani), cunoscut în toată lumea drept ”Salt Bae”, a devenit ținta criticilor pentru că a fost prezent pe gazon după finala Cupei Mondiale, câștigată de Argentina în fața Franței, în decembrie anul trecut.

Lionel Messi și Angel Di Maria Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

În Qatar, bucătarul a făcut tot posibilul pentru a realiza o fotografie împreună cu Lionel Messi și, chiar dacă părea că inițial nu vrea să apară alături de ”Salt Bae” și l-a ignorat, argentinianul a cedat insistențelor turcului.

La jumătate de an de la acele momente, ”Salt Bae” a oferit o primă reacție și a făcut o mare promisiune: nu va mai călca niciodată pe gazon la un meci de la Cupa Mondială. ”A fost o combinație a dragostei mele pentru Argentina cu entuziasmul provocat de moment. Iubesc Argentina, am trăit acolo. Am mers la finală pentru a susține echipa Argentinei.

Mulți dintre jucătorii din naționala Argentinei vin la mine la restaurant. Nu m-am simțit stingher printre ei. A fost un moment special. Nu mai pot face nimic acum, am fost acolo, dar nu voi mai călca niciodată pe gazon la un meci de la Cupa Mondială”, a spus el.

