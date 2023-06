MAGAZIN Vineri, 16 Iunie 2023, 10:49

HotNews.ro

6

Celebrul actor american Al Pacino a devenit tată pentru a patra oară, la vârsta de 83 de ani, a anunţat joi unul dintre reprezentanţii săi. În luna mai, o altă legendă a cinematografiei americane, Robert De Niro, a dezvăluit la 79 de ani că de curând a devenit tată pentru a şaptea oară.

Al Pacino, iunie 2022, la Festivalul de film Tribeca Foto: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iubita sa Noor Alfallah, în vârstă de 29 de ani, a născut un băieţel pe nume Roman Pacino, a declarat agentul Stan Rosenfield.

Al Pacino, care a împlinit în aprilie 83 de ani, mai are trei copii: o fiică cu Jan Tarrant și gemeni cu Beverly D'Angelo.

Al Pacino a făcut istorie cinematografică cu rolurile sale din filmele „The Godfather”, „Scarface” şi „Heat” şi a câştigat un Oscar pentru „parfum de femeie” (1992).

Născut pe 25 aprilie 1940, la New York, Al Pacino este actor de teatru şi film şi regizor. A impresionat publicul şi critica de specialitate cu roluri în filme ca cele din trilogia „Naşul/ The Godfather”, „Serpico” (1973), „După amiază de câine/ Dog Day Afternoon” (1975), „Dreptate pentru toţi/ ... and justice for all” (1979), „Scarface” (1983), „Când dragostea ucide/ Sea of Love” (1989) şi „Parfum de femeie/ Scent of a woman” (1992), pentru care a primit şi singurul său Oscar. La premiile Academiei Americane de Film a mai fost nominalizat de şapte ori. Al Pacino a primit 4 Globuri de Aur, 2 premii Emmy şi 1 premiu BAFTA, scrie News.ro.

Cine este iubita lui Al Pacino, mai tânără decât el cu 53 de ani

Producătoare TV, Noor Alfallah a fost iubita celebrului solist al Rolling Stones, Mick Jagger, care, la vârsta de 78 de ani, avea cu 50 de ani mai mult. S-au despărțit în 2017, când el avea 73 de ani, iar ea 23. La acea vreme, Noor spunea că are „multe amintiri grozave” cu Mick și că nu are regrete.

După ce ea și Mick s-au despărțit, s-a speculat că Noor a avut o idilă cu regizorul și actorul Clint Eastwood, în vârstă de 91 de ani, în 2019, totuși, ea a insistat că sunt doar prieteni de familie.

Noor s-a întâlnit, de asemenea, cu filantropul miliardar Nicolas Berggruen, acum în vârstă de 61 de ani, în 2018. De asemenea, a fost văzută întâlnindu-se cu regizorul Eli Roth, în vârstă de 51 de ani, în același an.

Noor a crescut în cartierul exclusivist Beverly Hills din Los Angeles și a studiat la UCLA School of Film and Television, înainte de a se angaja ca producător de film. Cel mai mare dintre cei patru frați, Noor are un tată kuweitian, Falah, și mama americancă, Alana.

În urmă cu doi ani, Al Pacino a fost părăsit de iubita sa, actrița israeliană Meital Dohan, aceasta recunoscând că „Este greu să fii cu un bărbat atât de bătrân, chiar dacă îl cheamă Al Pacino”. Actrița a mai susținut că a renunțat la vedeta din „Nașul” după doi ani de locuit împreună, pentru că lui Pacino „nu-i plăcea să cheltuiască bani”.

„Diferenția de vârstă este dificilă, da”, a recunoscut ea. "Am încercat să trec peste asta, dar trebuie să rămân sinceră cu mine. Acum este un bărbat în vârstă. Cu toată dragostea mea, relația nu a durat."

Ea a adăugat că Pacino, a cărui avere a fost estimată la 165 de milioane de euro, i-a cumpărat doar flori. „Cum să spun politicos că nu-i plăcea să cheltuiască bani?” a spus. Singurele cadouri de la el erau florile. Pacino nu a fost niciodată căsătorit, dar are trei copii din relații anterioare.