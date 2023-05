MAGAZIN Sâmbătă, 13 Mai 2023, 20:48

Antreprenorul Bogdan Enoiu, unul dintre cele mai importante personaje din industria publicității în ultimii 30 de ani în România, a rememorat la podcastul „Profu' de Sport" un moment simbolic petrecut în România postdecembristă: prima vizită la București a fostului președinte american George W. Bush, eveniment pe care Enoiu l-a organizat.

George W. Bush in România Foto: arhiva GSP

Pe 23 noiembrie 2002, zeci de mii de români, printre care și diverse personalități din lumea sportului, s-au adunat în fața Palatului Regal din Capitală pentru a urmări discursul liderului de atunci de la Casa Albă, cel care urma să anunțe decizia Alianței Nord-Atlantice de a primi România în rândurile sale.

„Sunt onorat să transmit un mesaj poporului român: vă invităm cu mândrie să vă alăturați NATO, marea alianță a libertății”, era mesajul rostit de liderul de la Washington. În acea zi, Bush și fostul mare campion Ilie Năstase au fost protagoniștii unui moment pe care Bogdan Enoiu și-l amintește cu precizie.

Antreprenorul Bogdan Enoiu povestește pentru GSP despre vizita președintelui George Bush Jr. în România.

„N-am organizat eu, ci CIA-ul, Guvernul, nu știu (râde). Eu i-am dat latura de comunicare. A ieșit bine totul, am și stat de vorbă cu Mister. Mi-a plăcut de el, că el ne-a băgat în NATO. A avut o vorbă: „Europe whole and free from the Baltic to the Black Sea” (n.r. - „O Europă întreagă și liberă de la Marea Baltică la Marea Neagră”). Și așa a fost. În sfârșit, a fost frumos atunci cu vizita, am avut și un curcubeu”.