MAGAZIN Luni, 27 Februarie 2023, 18:51

Redactia • Digisport.ro

Larisa Iordache (26 de ani), retrasă din activitate la finalul anului 2021, a devenit antrenoare la Clubul Sportiv Dinamo. Pentru cariera pe care a avut-o ca sportivă, Larisa Iordache este recompensată de statul român cu suma de 13.973 de lei lunar, una deloc de neglijat.

Larisa Iordache in 2021 Foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Fosta gimnastă a dezvăluit cum își cheltuie renta viageră. Larisa Andreea Iordache are în cariera sa o medalie bronz la Jocurile Olimpice, cu echipa, în 2012, la Londra, patru medalii la Campionatele Mondiale, două de argint şi două de bronz, 16 medalii de Campionatele Europene, 7 de aur, 7 de argint şi 2 de bronz, precum şi trei la Jocurile Mondiale Universitare, două de aur şi una de bronz.

„O cheltuiesc pentru plăcerile sufletului meu: mașina mea, pentru că nu aș fi investit o sumă atât de mare în mașina pe care o am. Am un BMW I8. Îl am de 3 ani, din 2019, mi l-am făcut cadou de ziua mea și mai sunt foarte fascinată de haine. Dacă îmi doresc să plec undeva, mă organizez, desigur, și așa cheltui eu banii”, a transmis Larisa Iordache.

