Mesajele de Valentine's Day au o istorie mai veche decât ai fi crezut. Primele mesaje scrise de Ziua Îndrăgostiților au început să apară în jurul anului 1400. Cel mai vechi mesaj scris de Sf. Valentin, care există încă, a fost o poezie scrisă în 1415 de Charles, duce de Orleans, soţiei sale, în timp ce era închis în Turnul Londrei, în urma capturării sale în bătălia de la Agincourt.

Ziua îndrăgostiților Foto: Debarchan Chatterjee/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Se apropie Valentine's Day, iar cei care sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților îi pot surprinde pe cei dragi nu doar cu cadouri alese atent. Mesajele de Valentine's Day pot fi un preambul pentru o seară romantică.

Dacă imaginația vă este pusă la încercare iată mai jos câteva sugestii de mesaje de Valentine's Day:

Mesaje de Valentine's Day pentru iubită

Să nu crezi că poţi stabili cursul iubirii, dacă te consideră vrednic, îţi va îndrepta ea cursul!

Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să înceapă să-ţi spună despre toată dragostea pe care ţi-o port în suflet.

Iubita mea, te felicit de Ziua Îndrăgostiților! Vreau să-ți mulțumesc că ai apărut în viața mea. Fără tine, nu aș zâmbi așa, nu m-aș trezi dimineața cu o dispoziție atât de bună, nu aș simți atâta căldură și grijă. Un Valentine’s Day fericit!

Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.

Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine's Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele!

De Sfântul Valentin vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa.

Mesaje de Valentine's Day pentru iubit

Tu mă faci să râd, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc!

Zile în șir m-am tot gândit ce cuvânt ar fi mai potrivit să-ți spun. Ca o dulce amețeală mă cuprinde atunci când mă gândesc la tine. Și acum mă pierd. Nu vreau, nu pot să mai gândesc. Pur și simplu te iubesc și alte cuvinte nu găsesc.

Iubesc 3 lucruri! Soarele, luna şi pe tine! Soarele pentru zi, luna pentru noapte și pe tine pentru totdeauna!

Te iubesc nu numai pentru ceea ce esti, ci pentru ceea ce sunt eu cand sunt langa tine.

Pentru cea mai importanta persoana din viata mea, pentru tine, toata dragostea din lume... esti raza de soare din viata mea, esti lumina din intunericul vietii mele... Te iubesc... ​

Undeva,cineva se gandeste la zambetul tau si se bucura de prezenta ta in viata sa.Asa ca atunci cand esti singura, adu-ti aminte ca cineva,undeva,se gandeste la tine!

Tot ce pot sa iti ofer de ziua indragostitilor este si va fii inima mea.

Mesaje de Valentine's Day pentru soție

Nu știu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveselești ziua și ma faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu ești steaua mea călăuzitoare care îmi păzește nopțile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult și tu ești totul pentru mine!

Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezește de dimineața!

Nu caut astăzi declaraţii de dragoste, ele se citesc în tot ce faci când eşti cu mine. Cu multă dragoste.

Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să traiesc o mie de ani. Vreau ca tot ceea ce îți dorești să devină întotdeauna realitate. Până la urmă, pentru mine ești mai mult decât viață, ești iubirea pe care nimic nu o va umbri. De Valentine’s Day, îmi doresc un singur lucru: ca sentimentele noastre să devină și mai puternice. Te iubesc!

Oricat de speciale ar fi cuvintele,nici macar nu pot sa inceapa sa-ti spuna despre toata dragostea pe care ti-o port in suflet.

Mesaje de Valentine's Day pentru soț

Când toți îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o femeie își dorește.

Iubitule, te iubesc mai sus de sus și mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile și sub toate stelele universului.

Tu ești acela care m-a învățat să iubesc cu adevărat. Îti mulțumesc că exiști tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

Dacă îmi dai şansa de a-ţi demonstra că suntem suflete pereche, îmi voi petrece fiecare zi din viaţă sărbătorind Ziua Îndrăgostiţilor cu tine.

Iubitule, felicitări de Valentine’s Day! Îmi doresc ca dragostea noastră să devină mai puternică și în relația noastră, să existe întotdeauna un loc al pasiunii. Îmi doresc ca basmul primei noastre întâlniri să trăiască întotdeauna în inimile noastre.

Mesajele de Valentine's Day pot surprinde plăcut persoanele dragi.