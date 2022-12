MAGAZIN Sâmbătă, 24 Decembrie 2022, 07:51

HotNews.ro

​Crăciunul este una din sărbătorile cele mai importante și momentul în care cei dragi, familia, prietenii vor să știe că te gândești la ei. Dar nu întotdeauna putem să fim alături de cei dragi în momentele acestea, iar în aceste situații o soluție pentru a le face sărbătorile fericite este transmiterea de mesaje, urări și felicitări de Crăciun 2022.

Aranjament de Crăciun Foto: AGERPRES

„Crăciun fericit!” este una din urările cele mai frecvente de sărbători, însă dacă imaginația ta e pusă la încercare, Iată mai jos câteva idei de mesaje și urări care pot fi trimisede Crăciun în 2022. .

Mesaje de Crăciun pentru familie

Crăciun fericit pentru cei mai buni părinti din lume! Va mulțumesc că ați fost alături de mine de fiecare dată când am avut nevoie. Crăciun fericit, mamă și tată!

Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu că cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite! Vă îmbrățișez cu drag.

Un gând bun, o inima curată, un zâmbet pe a voastră față, vorbe de duh și pace în suflet este tot ce vă doresc de sărbători și în anul care vine!

Cu mult drag ne gândim la voi, acum, în preajma sărbătorilor. Vă dorim din tot sufletul sărbători fericite, toate dorinţele să vi se împlinească! Crăciun fericit!

Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Crăciunul sunt o familie fericită şi prieteni dragi aproape. Crăciun fericit!

Vine Crăciunul și toți clopoțeii din brad să-ți cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea, speranța, de care ai atâta nevoie! Crăciun Fericit și La mulți ani!

Vă doresc ca sărbătorile de iarna să vă aducă sănătate și fericire, împlinirea tuturor dorințelor și sănătate celor dragi. La multi ani!

Urări de Crăciun pentru iubit/iubită

Ori de cate ori petrec timp departe de tine, imi pare ca e timp irosit. Tu dai inteles zilelor vietii mele. N-as putea sa-mi petrec sarbatorile de iarna nicaieri altundeva decat langa tine. Noi doi, multa zapada, ascultand colinde…

In noaptea de Crăciun vreau să văd o grămadă de stele, nu pe cer, nici pe brad, ci în ochii iubitei mele. Crăciun fericit, iubita mea!

De Crăciun sunt mai bun datorită acestei sărbători, dar în toate celelalte zile sunt mai bun datorită ție. Te iubesc! Crăciun Fericit!

Anul acesta nu va veni Moșul la mine, pentru că nu are ce să îmi aducă: deja am tot ce mi-aș fi putut dori de la viață. Te am pe ține! Crăciun Fericit!

Fiecare zi când sunt cu ține este ca o zi de Crăciun, în care primesc cel mai frumos dar: iubirea. Te iubesc!

În dimineață de Crăciun, vreau să stăm îmbrățișați în pat și să ne "scăldăm" în iubirea noastră. Te iubesc!

Tu ești persoană cu care aș împărți chiar și cozonacul delicios de Crăciun, deși până acum nu am făcut acest lucru cu nimeni. Crăciun Fericit!

Nu Crăciunul mă face mai bun, ci tu, în fiecare zi, pentru că mă faci să te iubesc tot mai mult. Crăciun Fericit!

Mesaje de Crăciun pentru soț/soție

Nu am nevoie de cadouri, am nevoie doar de îmbrățișarea și sărutările tale. Crăciun Fericit!

Mi-e frig și vreau să mă încălzesc la focul iubirii tale pentru mine. Primește-mă la ține în brațe și nu îmi mai da drumul niciodată, iubirea mea!

Ți-aș dori să fii cea mai iubita femeie din lume, dar deja ești. De Crăciun și în fiecare zi a vieții mele vreau să îți aduc aminte de acest lucru!

Crăciunul nu ar putea niciodată să fie fericit fără ține, așa că te rog să îl sărbătorim împreună până la adânci bătrâneți!

Alegerea cuvintelor poate că nu este punctul meu forte, dar ce rost are să spun niște vorbe când inimile noastre vorbesc o limba doar a lor? Crăciun Fericit! Sărbători Fericite!

De Crăciun, timpul stă în loc, grijile îngheață și avem răgaz să ne dăm seama cât de binecuvântați suntem că ne avem unul pe celălalt! Crăciun Fericit!

Privirea ta îmi spune că nu vei pleca niciodată de lângă mine. Îți mulțumesc pentru tot, iubirea mea! Crăciun Fericit!

Urări de Crăciun pentru prieteni de trimis în 2022

Un bătrân cu plete albe v-a călcat al casei prag. E adevărat, e Moş Crăciun şi vă aduce un an mai bun. Crăciun Fericit, dragi prieteni!

Lumină, pace, bucurie, zăpadă, viaţă, dăruire, iertare, zâmbet, sărbătoare, ne aduce an de an Crăciunul. Deschide-ţi sufletul şi lasă căldura sărbătorilor de iarnă să te învăluie ca un vis frumos. Sărbători fericite şi la mulţi ani!

Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi! Crăciun fericit! Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi!

Una dintre bucuriile Crăciunului este să te gândeşti la persoanele speciale din viaţă si tu esti una dintre acele persoane minunate! Să ai un Crăciun fericit!

Pe la colţuri unii spun, că există Moş Crăciun. Că i-aţi scris şi c-o sa vină, să v-aducă-n pumni lumină! Lângă brad şi lângă foc, să v-aducă mult noroc!

Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! Crăciun fericit!

Îți doresc ca inima ta să fie ușoară ca un fulg de nea, iar problemele să se topească precum zăpada! Liniște interioară, speranță și dragoste, acestea sunt cadourile mele pentru tine de Crăciun! Sărbători fericite!

Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să vă fie şi mai bine. Să vă fie casa, casă, cu bucate noi pe masă, Moş Crăciun cu sacul plin, drumu-n viaţă cât mai lin. Crăciun fericit!

Sfintele sărbători de Crăciun şi Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. Sărbători fericite și La mulţi ani!

Mesaje de Crăciun pentru colegi

Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi! Crăciun fericit!

Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moşul cu masa bogată şi sufletul curat!

Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să vă fie şi mai bine. Să vă fie casa, casă, cu bucate noi pe masă, Moş Crăciun cu sacul plin, drumu-n viaţă cât mai lin.

Sfintele Sărbători de Crăciun să vă aducă fericire câta poate moşul să ducă, bucurie, cat pot spiriduşii să care şi multă dragoste: câta pot renii sa zboare!

De sărbători, îţi doresc să ai parte de tot ce ai şi mai vrei, de tot ce nu ai şi îţi doreşti, de tot ce îţi lipseşte şi nu ştii. La mulţi ani!

Crăciunul este plin de bucurie! Este momentul perfect să ne amintim de trecut și să ne gândim la viitor!

Fie ca pacea și dragostea să te cuprindă, în această perioadă minunată! Sărbători Fericite!

Fie ca în perioada Crăciunului să vezi lumea cu ochii unui copil, să trăiești minunea dragostei și să te bucuri de absolut tot ce are de oferit această sărbătoare!

Farmecul zilelor de Crăciun să te însufleţească şi să-ţi lumineze toată fiinţa! Bucura-te de adevărata semnificaţie a acestei sărbători alături de toţi cei pe care îi iubeşti!

Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Iar Moşul să vă aducă cele mai dorite şi neaşteptate cadouri, vouă şi celor apropiaţi. La mulţi ani cu sănătate!

Îți doresc un Crăciun și un Revelion fericit alături de familie și prieteni, să te distrezi și să te relaxezi, dar, cel mai important, să nu faci nimic din ceea ce eu nu aș face! Moșul te vede! Ho-ho-ho!

Urări și mesaje de Crăciun amuzante

Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani. Crăciun fericit!

E Crăciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara…prin zapada Mosul zboara ? …Ni se trage de la vin…

Dacă nu știi care-i culmea cadourilor, înseamnă că n-ai primit mesajul meu: nu lasă pentru Ajun ce poți să-mi oferi chiar acum!

Să ai un Crăciun Fericit și să trăieșți în Sărbătoare, să-ți miroasă a brad în casă și a bani în buzunare!

Moş Crăciun e supărat/ Că-i de criză afectat!/ Sania-i la-nregistrat,/ Taxa auto s-a triplat!/ Renii banca i i-a luat,/ C-are rate mari de dat!/ Dar tot s-a dus la magazin Să ne ia cadouri, plin!

Moș Crăciun bate la ușa scoate mana din mânușa si va da din palma lui darurile cerului. Lângă brad si lângă foc sa va umple de noroc. Crăciun fericit!

Dacă Moş Crăciun nu vine, îl reţin, este cu mine. Stăm la bârfe, bem un vin, poate chiar “îl şi combin”. Moşule cu barba sură, ce miroşi a băutură, patu-i cald, l-am pregătit, ţi-a fost frig, eşti obosit? Tu, de daruri n-ai primit, nu eşti rău, stai liniştit! Dar de când este la mine, a uitat de tot de tine…

Mos Crăciun cu suflet bun, Să va aducă în Ajun, Carduri VISA Diamant, Carnavaluri pe la Rio, Brazilience-n custodie, Haide, gata cu VISAtul, S-a mai ars și cozonacul!

Cioc! Cioc! Cioc! Îți bat în poartă, sunt eu Moșul cel pe-o roată! Chiar de vin prin telefon și tu nici nu prea ai ton, mă prefac că ești cuminte și îți dau ceva merinde, dar de vei veni la mine, te vei simți și mai bine!”

Mesaje și urări de Crăciun pe care le poți trimite tuturor în 2022

Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbători să vă însoţească pe tot parcursul vieții!

Fie ca în perioada sărbătorilor să vezi lumea cu ochii unui copil, să trăiești minunea dragostei și să te bucuri de absolut tot ce are de oferit această sărbătoare!

De sfintele Sărbători să deschidem ușa pentru oaspeți dragi și inima pentru speranță bucurie și lumină. Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere, știind că dacă avem credință, drumul din fața noastră va fi presărat cu împliniri.

Să vă găsească Moşul cu masa bogată şi sufletul curat! Citeşte întreaga ştire: Mesaje de Crăciun. Urări și felicitări de Crăciun pentru prieteni, rude sau colegi

Cu colinde de Crăciun, vă dorim un an mai bun, și cu dragoste creștină să primiți în dar lumină, zurgălăi de flori de gheață să va bucure de viață, mult noroc s-aveși în toate, La Mulți Ani cu sănătate!

Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să vă fie şi mai bine. Să vă fie casa, casă, cu bucate noi pe masă, Moş Crăciun cu sacul plin, drumu-n viaţă cât mai lin!

Mesajele de Crăciun 2022, urările și felicitările îi pot bucura pe cei dragi și le face sărbătorile fericite. Dacă ideile v-au fost de folos, nu ne mai rămâne decât să vă urăm Crăciun fericit și Sărbători Fericite!