​Considerat unul dintre cei mai mari balerini ai tuturor timpurilor, dansatorul de origine ucraineană Sergei Polunin a publicat pe Instagram - în plin război declanșat de Rusia - o fotografie cu tatuajele sale. În imagine, care a stârnit un val de indignare, apare, în mijlocul pieptului, chipul lui Vladimir Putin. Pe umeri, Polunin are alte două noi tatuaje, tot cu liderul de la Kremlin.

Imaginea postată pe Instagram de către celebrul balerin a stârnit un val de indignare.

De ce?”, „De ce nu trăieşti în Rusia, dacă îl iubeşti pe acest bărbat?” sau „Mare dansator, puţină minte”. „Prin faptul că ai aceste tatuaje înseamnă că sprijini crima şi tortura” - sunt o parte dintre comentarii, conform News.ro.

Într-un mesaj publicat în 20 noiembrie 2018 - la aniversarea celor 29 de ani - Polunin a stârnit controverse când a spus că preşedintele rus a fost tratat nedrept de presă "în unele părţi ale lumii" şi a anunţat: "Văd lumina când mă uit la el".

„Lasă-le pe mamele soldaţilor noştri să te cânte în ode", a mai spus, referindu-se la conflictul din zona Donbas din estul Ucrainei, care a fost parţial capturată de insurgenţii sprijiniţi de ruşi.

Cinci zile mai târziu, Polunin a publicat o fotografie în care apărea cu chipul lui Putin tatuat pe piept: „Îi mulţumesc lui Vladimir şi tuturor celor care aleg binele”.

Polunin a anunţat că a devenit cetăţean rus, publicând atunci o fotografie cu noul său paşaport.

"L-am întâlnit pe Vladimir, i-am simţit energia"

În iulie 2021, invitat special al Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), Polunin spunea că oamenii ar trebui să fie "mai toleranţi", fiind de părere că în Occident, spre deosebire de Rusia, persoanele "se ofensează aşa de uşor".

"Simt că oamenii ar trebui să fie mai toleranţi şi să li se permită să spună orice vor. Am auzit într-un interviu, cred, (...) că, dacă expui copiii la mai mulţi germeni, ei devin adulţi mai puternici. (...)

În Rusia, auzi uneori pe cineva spunând o nebunie şi eşti uimit. Apoi respectivul zice 'Nu vorbeam serios', iar oamenii sunt ok cu asta. Capeţi o toleranţă şi lucrurile de genul acesta nu te ating", declara Sergei Polunin în fața publicului de la TIFF, potrivit Agerpres.

Întrebat care este opinia sa faţă de preşedintele Rusiei, artistul a răspuns:

"L-am întâlnit pe Vladimir, i-am simţit energia. (...) Cred, în general, că e bine să ai un echilibru în lume şi mulţi oameni respectă asta.

E important să avem o Americă puternică, o Rusie puternică, o Europă puternică, o Asie puternică. E bine să avem asta".

Cine esteSergei Polunin

La doar 19 ani, Serghei Polunin a devenit cel mai tânăr prim-balerin din istoria London Royal Ballet, una dintre cele mai prestigioase companii de balet din lume şi a fost numit „cel mai bun balerin al generaţiei sale”.

La 21 de ani, Serghei Polunin a şocat lumea baletului anunţând că se retrage de la London Royal Balet, unde avea parte de o apreciere enormă, şi că alege un nou drum, cel de dansator independent, care nu se încadrează în şabloanele riguroase ale acestui domeniu.

În prezent, Polunin deţine propria companie de producţie, Polunin Ink, prin intermediul căreia realizează show-uri în toată lumea, în colaborare cu mari artişti, printre ei şi românca Alina Cojocaru. Repertoriul lui Polunin include acum spectacole originale precum „Sacre” (coregraf Yuka Oishi), „Rasputin” (coregraf, Oishi, scor, Kirill Richter), „Little Red & The Wolf” (coregraf Ross Freddie Ray, scor: Richter), „Satori” (coregraf, Sergei Polunin, regia: Gabrielle del Vecchio) şi „Romeo şi Julieta” (coregraf Johan Kobborg).

Născut în 1989, el a dansat pe marile scene ale lumii - la Staatsballet Munchen şi Teatrul Balşoi din Moscova. Videoclipul în care Polunin dansează pe melodia lui Hozier „Take Me to Church”, regizat de David LaChapelle, a devenit viral şi a adunat peste 25 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artistul a apărut în filmul regizat de Kenneth Branagh „Crima din Orient Express” (2017), în thrillerul „Red Sparrow” (2018) şi în filmul „Corbul alb” (The White Crow, 2018). Polunin a apărut şi în videoclipul „Movement” al lui Hozier.