O tânără din SUA a primit de la părinții ei cadou de Crăciun un kit de testare ADN, iar rezultatul a fost un șoc. „Este greu de explicat cum te simți”

"Vine rezultatul testului, stau la biroul meu la serviciu, am deschis şi am văzut ceva engleză. Există irlandeză, galeză, germană. Dar unde este italian, poate sicilian, ce? Ce? Nimic", a declarat ea pentru CBS News.











Jessica, care credea că are moştenirea italiană a lui Mike, a făcut testul ADN şi a descoperit că nu are rădăcini italiene.Jessica plănuia să-şi petreacă cea de-a 30-a aniversare în Italia şi, înainte de a pleca, părinţii ei i-au cumpărat un kit de testare ADN Ancestry.com ca un cadou de Crăciun. Ea şi soţul ei plănuiseră să folosească rezultatele testului pentru a-i ajuta să-şi găsească rude îndepărtate.Dar rezultatele au fost un şoc.Testele ulterioare au sugerat că există o şansă de 0% ca ea să fie înrudită biologic cu tatăl ei.Mike şi Jeanine au fost supuşi procedurii de fertilitate, cunoscută sub numele de inseminare intrauterină (IUI), la un spital din Ohio în 1991, iar fiica lor s-a născut în anul următor. Procedura presupune injectarea spermatozoizilor direct în uter, în încercarea de a creşte şansa de a rămâne însărcinată.Timp de aproape 30 de ani, familia Harvey spune că nu a bănuit că ceva nu era în regulă. Descoperirea presupusei confuzii a fost "ca trezirea în viaţa altcuiva", a spus Mike Harvey."Este greu de explicat cum te simţi când afli că întreaga ta realitate nu este ceea ce ai crezut că este”, a spus el.În procesul împotriva Summa Health System şi a doctorului Nicholas Spirtos, cuplul susţine că materialul genetic al unui străin a fost folosit pentru a o insemina pe Jeanine Harvey.Avocaţii afirmă că familia l-a găsit pe tatăl biologic al Jessicăi, care urma un tratament de fertilitate în acelaşi timp cu familia Harvey şi la aceeaşi clinică.Jessica a spus că a vorbit cu el, iar el i-a spus că a fost încântat să afle că are un copil până la urmă.Într-o declaraţie pentru CBS News, Summa Health System a anunţat: "Luăm această acuzaţie în serios şi înţelegem impactul pe care îl are asupra familiei. În acest moment, nu ne-am întâlnit cu familia şi nici nu am efectuat teste proprii”.Presupuse confuzii au mai avut loc în timpul tratamentelor de fertilitate. Anul trecut, un cuplu din California a anunţat că au început un proces, după ce fetiţa lor, născută în 2019, nu semăna deloc cu ei. Cuplul a fost supus unui tratament de fertilizare in vitro.După un test ADN, au găsit cuplul care avea fetiţa lor şi împreună au decis să schimbe fetele.​ (sursa: news.ro