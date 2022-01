Antenele de satelit pentru Starlink, compania lui Elon Musk, sunt mult apreciate iarna de pisici

Descoperirea a fost făcută de Aaron Taylor. Pe 31 decembrie el a postat pe Twitter o fotografie cu cinci pisici încolăcite pe antena autoîncălzită. „Starlink funcționează grozav, până când pisicile află că farfuria oferă ceva căldură când e frig afară”, a scris el. Postarea a devenit repede virală, cu sute de mii de aprecieri.Starlink este un serviciu de internet via satelit creat de SpaceX, compania lui Elon Musk. În prezent are în jur de 1.600 de sateliți în spațiu și aprobare de la autoritățile americane să mai lanseze până la 12.000.Inginerii au proiectat un dispozitiv de încălzire ca să topească zăpada care ar interfera cu semnalul, dar nu s-au gândit și la pisici. Pe Twitter, Taylor a scris că cele cinci pisici de pe „farfurie” întrerup streamingul și „încetinesc totul”.Pentru cei îngrijorați pentru pisicile aflate afară, Taylor a precizat că acestea au acces la o „casă a pisicilor” încălzită. Dar și la temperaturi de -10 grade C, felinele au preferat antena ca pat de 500 de dolari. „Când apune soarele se duc totuși în casa lor”, a scris el.Utilizatorii de Twitter n-au întîrziat să reacționeze. Unul a postat și el o poză, scriind „altă specie, aceeași problemă”.Dar creaturile vii nu sunt singura grijă pentru Starlink. Știri din decembrie au relatat că sateliți ai companiei au evitat de puțin impactul cu stația spațială chineză Tiangong, făcând China să acuze Statele Unite că „ignoră obligațiile din tratatele internaționale și recurg la manevre iresponsabile și nesigure în spațiul cosmic”.Sateliții Starlink sunt responsabili pentru 1.600 de pericole de ciocnire în fiecare săptămână, scrie Dan Robitzski în „Futurism”, iar numărul este așteptat să crească pe măsură ce Starlink va lansa noi sateliți.