17 ianuarie 2022, Blue Monday. De ce ziua de azi este considerată cea mai de deprimantă din an

Formula psihologului Cliff Arnall indica a treia zi de luni din ianuarie ca fiind cea mai sumbră din an. Formula lui Arnall ia în considerare mai mulţi factori, inclusiv vremea din această perioadă a anului, nivelul probabil de îndatorare al oamenilor, perioada de după Crăciun şi rezoluţiile de Anul Nou, nivelul general de motivaţie mai scăzut şi nevoia de a acţiona, potrivit portalului media National Today.Această teorie a lansat numeroase dezbateri care continuă şi în prezent. Ea poate avea sens în teorie, dar, în realitate, unii experţi o consideră pseudoştiinţă. Ştiinţa din spatele formulei este frecvent pusă la îndoială şi foarte atent analizată pentru că ar putea banaliza depresia.Unul dintre colegii universitari ai lui Arnall, dr. Dean Burnett, a comentat: "Nu există depresie de 24 de ore". Există o afecţiune cunoscută sub numele de tulburare afectivă sezonieră (Seasonal Affective Disorder , SAD), care este o formă de depresie ce se poate manifesta în anumite anotimpuri. Cu toate acestea, potrivit lui Burnett, afecţiunea nu durează doar o zi. Simptomele SAD pot include iritabilitate, dispoziţie scăzută persistentă şi sentimente de inutilitate.De atunci, Arnall şi-a cerut scuze dacă a indus în eroare pe cineva cu privire la a treia zi de luni a lunii ianuarie şi la capacitatea ei depresivă, reînnoind o campanie care pune accentul pe mesajul esenţial al menţinerii unei bune sănătăţi mintale şi al luării măsurilor necesare pentru a asigura acest lucru.În ciuda dezbaterii, nu a fost nevoie de mult timp pentru ca ideea de Blue Monday să fie îmbrăţişată de companii care o folosesc pentru a vinde produse care pot îmbunătăţi o perspectivă sumbră, perpetuând în cele din urmă utilizarea termenului Blue Monday (#BlueMonday). Pseudoştiinţă sau nu, acest concept a fost preluat şi în restul lumii, inclusiv în România, unde are un site dedicat.Istoria acestei zile este la fel de veche ca rezoluţiile de Anul Nou. În lumina ameţitoare şi plină de speranţă a zorilor noului an, cu toţii credem că anul următor va fi diferit, că nu ne vom întoarce la vechile obiceiuri şi că nu vom lăsa lucrurile să continue aşa cum sunt. Din păcate, de cele mai multe ori acestea sunt nişte eşecuri şi dezamăgiri magnifice. Prin urmare, ziua renunţării la rezoluţiile de Anul Nou (#DitchNewYear'sResolutionsDay) este momentul în care trebuie să recunoaştem că ceea ce ne-am propus de Revelion a fost nerezonabil şi nerealist, iar acest moment a fost calculat fix la două săptămâni de la începerea noului an!Potrivit site-ului daysoftheyear.com, este important să realizăm că unele dintre rezoluţiile de Anul Nou sunt pur şi simplu prosteşti, limitative sau deprimante. Prin urmare, cea mai bună modalitate de a sărbători această zi este de a ne reevalua viaţa în ansamblu şi a începe să găsim motive reale şi semnificative pentru a ne schimba, şi nu doar pentru că a început un nou an.Tot în a treia zi de luni a lunii ianuarie e ziua dedicată lui Martin Luther King Jr. #MartinLutherKingJr.Day a fost creată de către preşedintele Ronald Reagan în 1983, însă abia în anul 2000 a ajuns să fie recunoscută şi celebrată toate statele SUA.Ziua asasinării lui King rămăsese o parte importantă a culturii americane în cei 15 ani de la producerea ei, în 1968, iar Reagan s-a simţit în cele din urmă obligat (după ani de campanie din partea activiştilor) să o transforme în sărbătoare federală în Statele Unite ale Americii.Cei care se împotriveau acestei iniţiative susţineau în primul rând că Martin Luther King Jr. nu a deţinut niciodată în mod oficial vreo funcţie publică în administraţia americană, ceea ce este de obicei o condiţie pentru o astfel de recunoaştere.Această zi este momentul ideal pentru a afla mai mult despre activitatea şi viaţa lui Martin Luther King, Jr., căruia îi sunt dedicate sute de cărţi. De asemenea, numeroase muzee dedicate drepturilor civile oferă reduceri speciale sau chiar intrare gratuită cu ocazia Martin Luther King Jr. Day.