Viral: Ce se întâmplă în Laponia când crește prețul la benzină

Janita Kenttälä a relatat pe TikTok că s-a deplasat la supermarket în stilul tradițional deoarece este mult mai eco-friendly și fiindcă prețurile la carburanți sunt foarte ridicate.„Când cresc prețul la benzină la 2 euro pe litru și tu locuieși în Laponia unde peste tot sunt distanțe mari”, a scris ea la postarea în care își prezintă sania trasă de un ren. Videoclipul a strâns până acum 1,2 milioane de like-uri, aproape 22.000 de distribuiri și peste 9.000 de comentarii.În înregistrare Kenttälä poartă o luuhka, o haină de iarnă ce acoperă întreaga parte superioară a corpului, similar cu poncho-ul mexican. Luuhka este o îmbrăcăminte tradițională a poporului samii , indigen Finlandei.În videoclip o vedem de asemenea pe Solina, renul lui Kenttälä, trăgând sania de-a lungul unui peisaj de iarnă idilic, croindu-și cale printre copacii înzăpeziți. „Câți morcovi consumă pe oră?”, glumește unul dintre comentatori.În Finlanda galonul de benzină a ajuns să coste 8 dolari la începutul acestui an, Kenttälä relatând că locuitorii Laponiei trebuie să se deplaseze pe distanțe lungi și pentru a ajunge la un magazin alimentar.Nu este greu de văzut de ce această variantă de transport este mai preferabilă.În plus, indigenii samii au supraviețuit în sălbăticia înghețată cu câteva mii de ani înainte de apariția primelor companii auto, deci am bănui că sunt experți în mijloace de transport eficiente în această parte a lumii.