Guvernul american dă în judecată o firmă ce-a plătit un angajat cu peste 91.000 de monede

Andreas Flaten a depus o plângere la Departamentul de muncă în ianuarie 2021, acuzând fostul său angajator de furt după ce acesta nu i-a plătit salariul. Angajatorul a răspuns prin a-i lăsa bărbatului peste 91.000 de monede pe aleea locuinței sale din orașul Fayetteville, Georgia.Guvernul american a răspuns la rândul său prin acționarea în instanță a firmei, acuzând-o de retorsiune ilegală împotriva lui Flaten.Plângerea depusă la o instanță federală din Georgia acuză de asemenea A OK Walker Autoworks că a reținut bani pe care îi datora muncitorilor săi. Potrivit plângerii, firma nu a plătit „în mod voit și repetat” orele suplimentare prestate de angajați.Autoritățile par să fi decis să investigheze finanțele firmei după ce aceasta i-a lăsat monedele pe aleea lui Flaten în luna martie a anului trecut.„Sincer să fiu nu credeam că se poate face mare lucru”, afirmă Flaten, adăugând că nu se aștepta să își recupereze salariul furat atunci când a depus inițial plângerea la începutul lui 2021.El spune însă că acțiunile care au urmat i-au redat o parte a încrederii pe care o avea în autorități și îi îndeamnă pe angajații care se află într-o situație similară cu a lui să nu se lase înșelați.„Lor cu siguranță nu ar trebui să le fie teamă să apeleze la autorități. Vorbiți în numele vostru. Nu rămâneți tăcuți fiindcă dacă păstrați tăcerea doar o să vi se întâmple în continuare atât vouă cât și altora”, afirmă el.„Saga” monedelor a început în ianuarie 2021 când Flaten a sunat la Departamentul de muncă să raporteze că nu a primit 915 dolari de la angajator.La scurt timp după aceea, pe 27 ianuarie, un reprezentant a sunat la firma de reparații auto pentru a afla ce s-a întâmplat.Potrivit plângerii depuse în instanță, la început reprezentanții firmei l-au sfidat pe Flaten, spunându-i că nu-i vor da vreun ban. Însă câteva ore mai târziu proprietarul firmei a decis să îi plătească banii datorați în monede.„Cum îl poți face pe acest tip să-și dea seama ce exemplu dezgustător de ființă umană este? Știi ce? Am o grămadă de monede. O să le folosesc”, ar fi afirmat Miles Walker, patronul A OK Walker Autoworks, potrivit documentelor depuse la instanță.Tot acestea afirmă că Walker i-a lăsat fostului său angajat și o copie a ultimului său fluturaș de salariu alături de monede, scriind pe acesta mai multe injurii.Firma chiar a dedicat o pagină pe site-ul său web incidentului, acuzând că a fost victima „culturii anulării” (cancel culture) după ce povestea s-a viralizat și ratingul dat de recenziile sale din online s-a scufundat.A OK Walker Autoworks își îndeamnă clienții și cititorii să „ia atitudine împotriva guvernului care își depășește atribuțiile” și îl critică pe Flaten.