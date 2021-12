Mesaje de Revelion 2022. Cele mai frumoase urări și felicitări de Revelion pentru cei dragi

Revelionul și Anul Nou sunt momente în care cei dragi, familie sau prieteni, trebuie să știe că te gândești la ei. După un alt an cu bune și cu rele, speranșa trebuie să rămână vie. Poți să contribui și tu un pic la acest lucru, iar transmiterea de mesaje de Revelion și urări de Anul Nou 2022 nu pot decât să le facă o bucurie celor dragi. Iată mai jos câteva idei de mesaje și urări care pot fi trimise de Revelion și de Anul Nou 2022:





Mesaje de Revelion pentru familie

Lasă 2021 în urmă, cu tot ce a fost, bune și rele. Vine 2022 în care sper să ai parte numai de împliniri, sănătate și oameni buni în jurul tău. La multi ani 2022!





Noul an să te surprindă cu clipe frumoase trăite alături de cei dragi și să îți aducă liniștea sufletească de care ai nevoie. La mulți ani!





Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce noul an, sunt o familie fericită și prietenii dragi aproape, asta îți doresc. Un an nou fericit!





Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2021 îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!





La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.





Anul Nou bate la uşă, răul facă-se cenuşă, bucurii şi sănătate, Domnul să vă dea de toate, şi când nici nu vă gândiţi, să fiţi şi mai fericiţi! La Mulţi Ani!





Pentru vremurile bune, recunoştinţă. Pentru cele rele, multă speranţă. Pentru fiecare zi, o dorinţă. Şi mereu, mereu, fericire. La mulți ani 2022!





Urări de Revelion pentru iubit/iubită

Astăzi este o noapte specială, plină de momente magice, bunătate unică, căldură reală a inimilor noastre! Astăzi e noaptea de Anul Nou! Îți doresc împlinirea dorințelor , succese uimitoare, clipe amuzante și interesante, și numai împliniri! la mulți ani!







Casa este deja decorată în ajunul Revelionului. Vreau să știi că simt atâta căldură când sunt cu tine, ca în iulie. Să ai un An Nou fericit, care o să ne lumineze casa! La mulți ani!





Îți doresc toate cele bune în noul an. Să începi perfect cu luna Ianuarie, să ai parte de dragoste în Februarie, să fii înconjurat de pace în Martie, să nu ai nicio grijă în Aprilie, să fii fericit în Mai, să zâmbești din Iunie până în Noiembrie, și să te bucuri în Decembrie. La mulți ani!





Vine un an plin de posibilități; nu uită că și cele mai nebunești dorințe se pot împlini!





Să crezi mai mult în tine, să ai parte de iubire, să ierţi mult mai uşor, să munceşti cu mai mult spor! La mulţi ani 2022!





Vine un uragan de fericire, dragoste și liniște cu urarea ca anul nou 2022 să-ți aducă toate aceste lucruri!





Mesaje de Revelion pentru soț/soție

Anul Nou bate la ușă și îți promite că-n această noapte visele se vor împlini! Crede-mă, toate lucrurile bune sunt în fața ta! Te iubesc! La mulți ani 2022!





Iubesc Anul Nou, dar și mai tare te iubesc pe tine! Lasă în noul an tot răul să plece și să ai numai bucurii! Visează cât mai mult și transformă visele în realitate!





Anul ce vine va fi mai bun din toate punctele de vedere și chiar dacă vor exista greutăți eu nu le voi simți dacă tu ești alături de mine. Iubirea ta îmi dă putere așadar voi realiza în Noul An tot ceea ce mi-am propus. La mulți ani!





La mulți ani pentru cea mai importantă persoană din viața mea! Nici nu am cuvinte pentru a-ți arăta cât de mult te iubesc.





Abia aștept să îmi pun o nouă dorință de Revelion. Cea de anul trecut s-a îndeplinit și acum suntem împreună. La mulți ani!





Privesc din nou cu nerăbdare către un nou an plin de iubire și fericire alături de tine. La mulți ani 2022!





N-aș putea să îmi petrec nicăieri altundeva Revelionul decât în brațele tale. Te iubesc nespus. La mulți ani iubire!





Urări de Revelion pentru colegi

În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un 2022 minunat! La mulți ani!





Deschide-ți inimă în noaptea dintre ani, lasă bucuria unui nou început să îți pătrundă în suflet, pășește cu speranța și încredere și nu uită că cineva se va gândi în miez de noapte la ține și îți va dori toată fericirea din lume! Un an nou fericit! La mulți ani 2022!





Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. La Multi Ani 2022!





Bucuria vine din lucruri mărunte… Liniştea vine din suflet… Căldura sărbătorilor vine din inimile noastre…! An nou fericit!





Mesaje de Revelion pentru prieteni

Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfîrşitul volumului să-l citiţi cu bucurie.





Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!





Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!





Ultimele zile ale anului sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! Anul 2022 este aproape să-şi deschidă primele file albe, încă necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri!





Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!





Mesaje amuzante de Revelion 2022

Previziuni meteo de REVELION 2022: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!





La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!





Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!





Aho, aho, prieten bun, care stai pe sait acum, ia opreşte-te din scris şi ascultă ce-am de zis. N-am venit să te stresez, am intrat să îţi urez: La Mulţi Ani şi fericire, casa plină de iubire, punga plină de mulţi bani, să trăieşti și la mulţi ani !





Vine anul nou la tine/ Și te umple de mai bine/ Sa îți fie casa plină/ Tot plin să îți fie barul/ La fel și buzunarul/ Să-ntorci banii cu lopata? Diamante cu găleata…/ la anu la Revelion/ Să bei Don Perignon. La mulți ani 2022!





În pariul cu viaţa am mai învins un an, am rămas la masa de joc şi am ridicat miza la 2022. Un alt an, o nouă provocare! La mulţi ani!





Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu restul. La Multi Ani şi Un An Nou Fericit!Lovite-ar trenul fericirii/ Trăsni-te-ar fulgerul iubirii/ Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!Mesajele de Revelion, urările și felicitările de Anul Nou îi pot surprinde și bucura pe cei dragi. La mulți ani 2022!