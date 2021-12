VIDEO Șeful lui Fauci, moment muzical bizar pentru vaccinul anti-Covid: „Undeva, dincolo de pandemie...”

NIH Director Dr. Francis Collins.



Oficialul american a luat o chitară și a interpretat o versiune adaptată vremurilor de pandemie a clasicei melodii „ Somewhere Over the Rainbow ” compusă în 1939 pentru filmul Vrăjitorul din Oz în care rolul principal a fost jucat de o tânără Judy Garland.„Undeva dincolo de pandemie, când suntem liber, e o viață de care îmi amintesc, plină de activități”, a cântat Collins. „Undeva dincolo de pandemie, nicio carantină, vom fi toți bine și sănătoși, mulțumită unui vaccin sigur”, a continuat el.Melodia pare să fie una îndrăgită de Collins, el interpretând-o și în luna noiembrie a acestui an. La momentul respectiv Academia Americană pentru Arte și Științe a postat înregistrarea pe canalul său de Youtube.Collins a declarat în luna octombrie a acestui an că decizia sa de a se retrage de la conducerea NIH nu are „absolut nimic” de-a face cu acuzațiile potrivit cărora organizația federală pe care o conduce a finanțat cercetări periculoase de tip „gain of function” ce au fost efectuate la Institutul de Virusologie din Wuhan.Geneticianul în vârstă de 71 de ani în a cărui subordine se află Institutul Național pentru Alergii și Boli Infecțioase condus de dr. Anthony Fauci a condus NIH timp de 12 ani, urmând să se retragă până la sfârșitul acestui an.„12 ani sunt o perioadă îndelungată. Niciun alt director al NIH nu a stat în funcție măcar aproape de atât. Așa că este timpul pentru o conducere nouă, o viziune nouă. Instituțiile au nevoie de acest lucru, mai ales instituțiile științifice, și-a motivat el decizia.