VIDEO „Regina Asiei”, un safir de 310 kilograme descoperit în „orașul pietrelor prețioase”, va fi scos la licitație

„Regina Asiei” ar putea fi cea mai mare piatră prețioasă din lume

Poreclită „Regina Asiei”, piatra a fost descoperită într-o mină din Ratnapura, un orașul din sudul Sri Lankăi, cunoscut drept „orașul cu pietre prețioase” al țării insulare.„Regina Asiei” a fost expusă duminică pe un pat de flori la casa proprietarului său din apropierea orașului Colombo, unde piatra prețioasă a fost binecuvântată, potrivit CNN Thilak Weerasinghe, președintele Autorității pentru Pietre Prețioase și Bijuterii din Sri Lanka, afirmă că aceasta este probabil cea mai mare piatră prețioasă descoperită vreodată în țară.„Regina Asiei” este diferită de „Safirul întâmplării fericite”, un filon de safir ce cântărește peste 450 de kilograme descoperit în luna iunie a acestui an tot în Sri Lanka, prin faptul că este formată dintr-o singură bucată întreagă.„Nu este un agregat. Este o singură piatră. Din câte știm ar putea fi cea mai mare din lume”, afirmă Weerasinghe, explicând că „dacă o tăiem am putea găsi zone mai clare înăuntrul său, la fel ca semințele dintr-un fruct”, cu referire la suprafața sa relativ opacă.Revista Forbes estimează că dacă piatra prețioasă va fi tăiată în bucăți ea ar putea fi folosită pentru crearea a 1.549.016 de inele de logodnă de un carat. Unele estimări plasează valoarea sa în jurul sumei de 100 de milioane de dolari deși ea nu a fost încă evaluată și certificată internațional.Sri Lanka este cunoscută pentru descoperirile de pietre prețioase, alte safire albastre mari fiind găsite aici.Printre acestea se numără „Blue Belle of Asia”, un safir de 392 de carate care a fost vândut la o licitație pentru 17,5 milioane de dolari și „Steaua Indiei”, un safir de 563 de carate care în prezent este expus la Muzeul American de Istorie Naturală din New York.