Familia regală britanică a interzis BBC să-i difuzeze concertul de crăciun din cauza unui nou documentar despre aceasta (presă)

Documentar despre relația familiei regale cu presa britanică

Reacția BBC: „Există o supărare în casa regală”

Cuplul regal a fost nemulţumit, aparent, de noul documentar BBC despre relaţia familiei regale cu presa. Concertul de la Westminster Abbey trebuia iniţial să fie difuzat de BBC, însă evenimentul a fost mutat după lansarea „ The Princes and the Press ” la BBC Two, potrivit jurnaliștilor de la The Sun.Ducesa va găzdui concertul de colinde şi există speculaţii că prinţii George, Charlotte şi Louis, copiii ei, urmează să apară în spectacol. Toate acestea nu au fost deocamdată confirmate de Palatul Kensington.Programul este aşteptat să fie înregistrat la începutul lunii decembrie şi va fi realizat totuşi la BBC Studios, în ciuda schimbării televiziunii care îl va difuza.El va fi produs în completarea „Carols at Christmas” de la ITV, care va fi difuzat ca de obicei în decembrie. ITV nu a confirmat public faptul că evenimentul ducilor de Cambridge va face parte din programul său festiv, însă presa britanică a sugerat că el ar putea fi difuzat pe 23 sau 24 decembrie.FOTO: Captură YoutubeRelaţia încordată între familia regală şi BBC vine după difuzarea, luni, a primului dintre cele două episoade ale „The Princes and the Press”, program documentar găzduit de Amol Rajan, potrivit corporaţiei.Primul episod a examinat relaţia prinţilor William şi Harry cu media. A cuprins interviuri cu jurnalişti, inclusiv Andrew Marr, Ian Hislop, Dan Wootton şi Camilla Tominey, precum şi cu biograful ducilor de Sussex, Omid Scobie, şi cu avocata cuplului, Jenny Afia.Episodul de luni a sugerat inclusiv că poveştile negative despre ducesa de Sussx, Maghan Markle, au fost dezvăluite de oameni de la curte şi că existau rivalităţi în casa regală.Al doilea episod, care urmează să fie difuzat săptămâna viitoare, este aşteptat să cerceteze ruptura dintre William şi Harry Consilierii regali sunt îngrijoraţi că va include afirmaţii că fraţii s-au informat reciproc în presă prin consultanţii lor.Ca răspuns la documentar, casa regală a emis un comunicat, inclus în program, care critică BBC pentru că oferă credibilitate unor „afirmaţii nefondate şi exagerate”.FOTO: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia ImagesBBC a spus că programul prezintă modul în care este realizat jurnalismul legat de regalitate şi cuprinde profesionişti din industrie. Corespondentul BBC la casa regală, Nicholas Witchell, a spus că familia regală a fost nemulţumită că nu a avut ocazia de a viziona documentarul în avans.„Fără îndoială, există o supărare în casa regală, dar în special la Palatul Kensington şi în special din partea prinţului William. Trebuie să ne amintim că el se simte încă destul de ofensat legat de interviul 'Panorama' al BBC cu mama lui (prinţesa Diana, n.r.)”, a spus Witchell.„Aceste sentimente sunt foarte proaspete şi au fost exacerbate de aceste două programe, 'The Princes and the Press'. Pare că BBC va fi pedepsit”.Miercuri, preşedintele BBC, Richard Sharp, a declarat: „BBC este o instituţie naţională şi abordăm relaţiile cu alte instituţii naţionale cu mare grijă şi consideraţie. Familia regală este în centrul identităţii noastre, importanţa sa fundamentală este fără echivoc. Avem un mare respect pentru toate aspectele familiei regale în ceea ce întreprinde”.„Din când în când, această organizaţie produce programe care pot sau pot să nu fie întâmpinate cu acordul deplin de diferite părţi ale instituţiei. Responsabilitatea noastră este să facem lucrurile bine, să fim independenţi, să fim respectuoşi”, a adăugat el.