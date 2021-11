VIDEO Un bărbat a pornit într-o călătorie-record cu cea mai mică mașină din lume / Peel P50 poate atinge o viteză maximă de 56 km/oră

Alex Orchin din East Sussex se aşteaptă ca drumul lui în Peel P50, de la John O'Groats (nordul Scoţiei) la Land's End (vestul Angliei), să dureze între două şi trei săptămâni.Este considerat a fi prima dată când acest drum este parcurs într-un Peel P50. Maşina are 137 de centimetri lungime, 120 înălţime şi cântăreşte 59 de kilograme.Viteza maximă la care poate ajunge este de 56 km/h.„Întotdeauna m-au interesat maşinile vechi şi neobişnuite iar Peel P50 este, de departe, cea mai neobişnuită maşină pe care am avut-o şi mereu am vrut să îmi stabilesc o provocare automobilistică, aşa că mi-am spus că mi-ar plăcea să fac drumul John O'Groats - Land's End, ar fi foarte amuzant”, a povestit Orchin.Dându-şi seama că nimeni nu a mai parcurs acest traseu într-o astfel de maşină, el s-a gândit că ar fi o ocazie şi să strângă bani în scop caritabil. O prietenă l-a încurajat în acest sens, sugerându-i programul Children in Need.