Un bebeluș a supraviețuit după ce s-a născut la doar 21 de săptămâni și o zi de sarcină, un nou record mondial

Recordul a fost omologat de Guiness World Records

„Un bebeluș special”

În general o sarcină umană durează nouă luni. Ar putea părea o perioadă lungă dar în realitate este surprinzător de scurtă: dacă bebelușii umani ar veni pe lume în același stadiu de dezvoltare ca, să zicem un bebeluș de cimpanzeu, sarcina ar dura peste un an și jumătate pentru a ajunge în punctul respectiv.În Statele Unite, unde s-a născut bebelușul în cauză, în jur de una din zece nașteri sunt considerate premature, însemnând că au avut loc înainte de a 37-a săptămână de sarcină.Dacă un bebeluș se naște cu o zi înainte de termen probabil nu va fi o mare problemă. Însă când o sarcină se termină cu săptămâni sau luni înainte de termen, probabilitatea ca nașterea să decurgă fără probleme și bebelușul să supraviețuiască scade dramatic.De exemplu, un bebeluș născut la 32 de săptămâni, are o probabilitate de supraviețuire de 95%. La 24 de săptămâni ea scade la sub 50%.Din acest motiv doctorii nu au fost foarte optimiști când gemenii Curtis și C’Asya Means s-au născut la doar 21 de săptămâni și o zi.„În cazul acestor nașteri extreme înainte de termen de regulă sfătuim o îngrijire cu compasiune. Asta înseamnă că părinților li se permite să își țină în brațe bebelușii în puținul timp pe care l-ar putea avea împreună”, afirmă dr. Brian Sims, medic la Spitalul de Pediatrie al Universității Alabama din Birmingham.Din nefericire, pentru unul dintre gemeni soarta a fost una tragică, C’Asya stingându-se din viață când avea doar o zi, relatează BBC Dar Curtis, acum în vârstă de 16 luni, a supraviețuit, și recordul stabilit de acesta a fost omologat de Guiness World Records.„Curtis, sau 'Poodie' după cum este poreclit de familia sa, și-a celebrat prima zi de naștere pe 5 iulie 2021”, explică reprezentanții Guiness World Records într-un anunț, precizând că „în acest moment el s-a calificat drept bebelușul cu cea mai prematură naștere care a supraviețuit vreodată”.Curtis cântărea doar 420 de grame la naștere, mai puțin de o optime din greutatea medie a unui bebeluș la naștere.El a avut nevoie de îngrijiri medicale non-stop într-o unitate de terapie intensivă neonatală: oxigen, asistenți care să îl ajute să își folosească gura și o terapie personalizată cu medicamente.„A răspuns la oxigen, ritmul cardiac i-a crescut, numerele sale au crescut (...) el voia să supraviețuiască”, a relatat dr. Simis.„Fac acest lucru de aproape 20 de ani dar n-am văzut niciodată un bebeluș atât de tânăr să fie atât de puternic precum era el. Curtis avea ceva special”, a mai spus medicul.Bebelușul a fost externat dupa 275 de zile, aproximativ perioada unei sarcini normale, mama sa relatând pentru NPR că atunci când a ajuns cu el acasă a fost „un moment pe care nu-l voi uita niciodată”.Curtis a doborât recordul stabilit de un alt bebeluș american, Richard Hutchinson din Wisconsin, cu doar o zi. Însă medicii spun că la un termen atât de prematur aceasta nu este o diferență de neglijat.Guiness World Records subliniază de asemenea că înaintea lui Hutchinson recordul a stat în picioare timp de 34 de ani.