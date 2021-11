Un pinguin s-a trezit din greșeală la o distanță de 3.000 de km de ”casă”

Până acum, au mai fost înregistrate doar două cazuri de pinguini Adelie care s-au rătăcit și au ajuns pe coastele Noii Zeelande.Harry Singh și soția sa au văzut pinguinul în timp ce se plimbau pe o plaja situată la sud de orașul Christchurch, după o zi lungă de muncă."La început am crezut că este o jucărie din pluș, apoi, brusc, pinguinul și-a mișcat capul și mi-am dat seama că este cât se poate de real”, a povestit bărbatul.În imaginile surprinse de acesta și publicate pe pagina sa de Facebook, pinguinul pare pierdut și singur. "A stat nemișcat o oră ...și părea extenuat”, a mai povestit Harry Singh. De teamă ca Pingu să nu devină ținta unor prădători, acesta a alertat protecția animalelor.Analiza sângelui a arătat că Pingu era slăbit și dezhidratat, astfel încât i s-au administrat fluide și hrană cu ajutorul perfuziei. În cele din urmă pasărea va fi eliberată pe o plajă unde nu există riscul de a fi atacat de alte animale.Incidente similare au mai fost înregistrate doar în 1993 și 1962, iar experții consideră că, în cazul în care vor exista tot mai multe cazuri de acest gen, semnele sunt îngrijorătoare. ”Dacă vom avea în fiecare an vizitatori din specia Adelie atunci înseamnă că se produc unele schimbări în ocean și va trebui să înțelegem ce anume se întâmplă”, a declarat zoologul Philip Seddon pentru The Guardian.