VIDEO Robotul care îl imită perfect pe Mick Jagger / Când ”Start me up” devine ”Spot me up”

Celebra melodie a formației The Rolling Stones ”Start me up” a devenit ”Spot me up” într-un tribut adus de compania Boston Dynamics trupei britanice, în care roboți îi înlocuiesc pe membrii grupului rock, iar Mick Jagger pare că și-a găsit perechea... robotică.

Compania americană specializată pe robotică a lansat vineri pe YouTube un clip video în care membrii formației The Rolling Stones apar în sincron cu trei roboți Spot.

Celebra firmă de robotică, cunoscută în mare parte pentru videoclipurile sale virale cu robotul său biped Atlas și „câinele robot” Spot, a postat videoclipul pentru a sărbători cea de-a 40-a aniversare a albumului The Rolling Stones ”Tattoo You” din 1981, scrie interestingengineering.com.

În videoclipul Boston Dynamics, roboții Spot sunt prezentați dansând într-o sincronizare aproape perfectă, în timp ce într-o parte este redat videoclipul muzical ordiginal al formației, iar în cealaltă un clip cu cei trei roboți.

Nu ne-am fi imaginat niciodată că un robot patruped ar putea imita mișcarea lui Jagger cu atâta precizie, mai notează interestingengineering.com.