Prima imagine cu Alec Baldwin după tragicul incident de pe platourile de filmare, în care regizoarea de imagine a fost ucisă, iar regizorul rănit

Actor Alec Baldwin a fost surprins imediat după incidentul în care a tras cu un pistol de recuzită pe un platou de filmare ucigând-o pe regizoarea de imagine Halyna Hutchins și rănindu-l pe regizorul Joel Souza. El vorbește la telefon, fiind tulburat de cele întâmplate.



Deocamdată, actorul nu a fost pus sub acuzație. El a fost interogat de politie.



A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the "prop" gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46 pic.twitter.com/qZRwz6jEwi