„Once Upon a Time in Shaolin”: Singurul exemplar al albumului Wu-Tang Clan a fost cumpărat de un colectiv crypto de la guvernul american / Suma impresionantă a tranzacției

Albumul Once Upon a Time in Shaolin

Cine sunt cei de la PleasrDAO

Martin Shkreli este în închisoare

Informația a fost dezvăluită în premieră miercuri de jurnaliștii de la The New York Times , aceștia afirmând că PleasrDAO a plătit albumul cu criptomonede în valoare de 4 milioane de dolari.Guvernul american, care a ajuns în posesia sa după condamnarea la închisoare a lui Shkreli, a anunțat în luna iulie că a vândut albumul, fără a preciza însă suma pe care a obținut-o în urma tranzacției sau numele cumpărătorului.Albumul cu două discuri a fost cumpărat în 2015 de Shkreli, poreclit „cel mai detestat om din America”, pentru două milioane de dolari.Wu-Tang Clan a lucrat şase ani la „Once Upon a Time in Shaolin”. Înregistrat în New York şi produs în Marrakech, el cuprinde colaborări cu Cher şi cu actriţa Carice Van Houten („Game of Thrones”).El a fost vândut într-o cutie argintie gravată manual şi include un manuscris legat în piele ce conţine versurile şi un certificat de autenticitate.După ce au aflat că Shkreli l-a cumpărat, membrii grupului au donat o mare parte din veniturile obținute în urma vânzării.„Acesta este gen NFT-ul (n.r. token nefungibil) original”, a afirmat Jamis Johnson, unul dintre membrii colectivului PleasrDAO, descriind crearea albumului ca fiind „lupta originală împotriva intermediarilor care vor chirie. [Domeniul] Crypto are același etos.”The Times notează că PleasrDAO a intrat în posesia albumului pe 10 septembrie și că acesta este ținut în prezent într-un seif din orașul New York după ce un album NFT a fost creat pentru a reprezenta deținerea copiei fizice.Toți cei 74 de membri ai colectivului dețin împreună NFT-ul creat și albumul.PleasrDAO se descrie drept „un colectiv de lideri DeFi (n.r. servicii financiare descentralizate), colecționari NFT și artiști digitali care și-au construit o reputație formidabilă însă benevolă prin achiziționarea de piese semnificative cultural”.Colectivul a mai atras atenția publică în luna septembrie după ce a cumpărat NFT-ul emblematicului „doge” meme pentru 4 milioane de dolari, potrivit CNBC Când au vândut prima dată albumul, cei de la Wu-Tang Clan au stipulat că acesta poate fi difuzat la enevimente publice dar că el nu poate fi comercializat în masă până în 2103, după 88 de ani de la momentul vânzării.În ceea ce îl privește pe Shkreli, acesta își ispășește în continuare sentința de 7 ani de închisoare la care a fost condamnat în 2018 pentru fraudă Shkreli a ţinut prima pagină a ziarelor după ce, în 2015, a fondat Turing Pharmaceuticals, a cumpărat medicamentul Daraprim, antiprotozoaric, şi i-a crescut preţul cu 5.000%, la 750 de dolari pe pastilă.Medicamentul este folosit, între altele, în tratamentul persoanelor infectate cu HIV.Creşterea preţului nu este ilegală şi nici neobişnuită în industria farmaceutică din SUA, dar Shkreli a devenit exemplul pentru excesul corporaţiilor şi a fost poreclit „Pharma Bro” şi „cel mai detestat om din America”.