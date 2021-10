Mașina Aston Martin vintage a prințului Charles funcționează pe brânză și vin

Charles a povestit despre mașina sa într-un interviu acordat lui Justin Rowlatt, editorul BBC pentru probleme de mediu.Filmat într-o grădină despre care prințul Charles a relatat că a plantat-o la Balmoral, reședința de vară a familiei regale britanice, în onoare nașterii prințului George, moștenitorul tronului Marii Britanii a descris modurile practice prin care își încorporează pasiunea pentru natură în viața cotidiană.Acesta a relatat că unul din modurile respective ține de combustibilul folosit pentru mașina sa Aston Martin pe care regina Elisabeta a II-a i-a făcut-o cadou când a împlinit 21 de ani.„Bătrânul meu Aston Martin funcționează cu deșeuri. Funcționează, dacă vă vine să credeți, cu vin alb britanic în surplus și zer din procesul de fabricație al brânzei”, a dezvăluit prințul Charles.Acesta a relatat pentru The Telegraph anul trecut că inițial inginerii de la Aston Martin au respins solicitările sale de a găsi o sursă alternativă de combustibil pentru mașină.„Inginerii de la Aston au zis 'Ah, va distruge întreaga mașină'. Le-am răspuns că 'Păi atunci n-o s-o conduc' așa că s-au apucat de treabă și ei recunosc acum că [mașina] merge mai bine și este mai puternică pe acel combustibil decât pe benzină”, a relatat Charles.Mașina Aston Martin nu este însă singurul vehicul regal pe care prințul Charles a reușit să îl convertească, acesta relatând pentru The Telegraph că a obținut modificarea motorului trenului regal pentru a funcționa pe ulei vegetal.Charles, care a vorbit pentru prima dată despre problemele de mediu în 1970, a afirmat în timpul interviului acordat BBC că i se pare interesant că în ultimul timp a fost invitat să vorbească despre schimbările climatice după ce a fost „mai degrabă ridiculizat” timp de ani de zile.„[În trecut] am fost acuzat că sunt împotriva științei. Nu a fost foarte distractiv, după cum vă puteți imagina”, a spus acesta.Prințul Charles a afirmat de asemenea că este „profund îngrijorat” cu privire la lumea pe care o va lăsa în urmă pentru nepoții săi.„De ce credeți fac asta de atâția ani? Îmi pasă, și mi-a păsat dintotdeauna, de generațiile viitoare”, a declarat prințul Charles.