Facebook a interzis pe viață contul unui programator care a creat o aplicație ce îți permite să-ți ștergi news feed-ul / Cum funcționează „Unfollow Everything”

„Unfollow Everything”

Louis Barclay, un programator din Marea Britanie, este creatorul unei extensii pentru browsere numită „Unfollow Everything”.Odată instalată, extensia le permite utilizatorilor Facebook să dea unfollow automat tuturor prietenilor și paginilor de pe platforma social media, lăsându-le astfel news feed-ul complet gol.Barclay le-a explicat jurnaliștilor de la Insider că utilizatorii care aleg să facă acest lucru pot comunica în continuare cu prietenii și familiile lor în timp ce au aplicația instalată.Programatorul a lansat aplicația în magazinul web al Chrome în luna iulie a anului trecut, relatând că aceasta a atras atenția unor cercetători de la Universitatea Neuchâtel din Elveția care au vrut să studieze efectul golirii news feed-ului asupra fericirii utilizatorilor Facebook, dar și impactul asupra numărului de ore petrecut pe platforma social media.Însă în luna iulie a acestui an Barclay a primit o scrisoare oficială din partea Facebook prin care a fost înștiințat de avocații companiei lui Mark Zuckerberg care l-au informat că i s-a interzis prezența pe Facebook.Programatorul afirmă că a primit scrisoare la 5 ore după ce a încercat să se logheze în contul său de Facebook, descoperind însă că acesta a fost dezactivat.Scrisoarea l-a înștiințat pe Barclay că aplicația sa a încălcat regulile Facebook privind colectarea automată de date ale utilizatorilor fără permisiunea companiei, notând că „Unfollow Everything” a încălcat și drepturile de autor ale companiei lui Zuckerberg.Programatorul a mai fost informat că i-a fost interzis accesul și pe Instagram, cealaltă platformă social media deținută de Facebook.Barclay afirmă că scrisoarea l-a surprins complet, precizând că „[Unfollow Everything] nu era un program mare, a ajuns la 2.500 de utilizatori activi pe săptămână, 10.000 de descărcări și creștea cu siguranță dar nu era uriaș”.„Pe lângă asta mie mi s-a părut ceva care îmbunătățește experiența utilizatorilor Facebook. Am primit mesaje extraordinare de la oameni care mi-au spus că (...) folosesc acum Facebook într-un mod care este mult mai sănătos pentru ei”.Bărbatul a relatat că s-a consultat cu avocați pentru a vedea cum poate contesta decizia însă că nu și-ar permite să achite cheltuielile de judecată ale Facebook în cazul în care ar pierde un eventual proces.„Facebook este o companie de un trilion de dolari. Eu nu mi-aș putea permite acest risc”, a scris acesta într-un articol publicat de revista Slate Barclay a spus de asemenea că decizia Facebook, luată deși are cont pe platforma social media de 15 ani, a reprezentat o lovitură pentru el încât încă o folosea și că ținea legătura cu prieteni din întreaga lume prin intermediul Facebook Messenger.„Este cu adevărat oribil să ți se taie accesul la acel lucru dintr-un motiv care mie mi se pare foarte incorect”, a declarat acesta pentru Insider.