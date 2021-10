Un scoțian în vârstă de 81 de ani a început să escaladeze toți munții țării pentru soția sa bolnavă

La doi ani după ce Janet a fost diagnosticată cu Alzheimer în 2018, o fostă profesoară care suferă de asemenea de osteoporoză, aceasta a devenit atât de bolnavă încât a ajuns să necesite îngrjiri non-stop.





Bărbatul a fost devastat de evoluția bolii soției sale și a decis că are nevoie de o provocare să îl ajute să facă față situației.



Pe vârful măturat de vânturi al Buachaille Etive Mòr, un munte din Scoția cu o înălțime de peste 1.020 de metri, Nick Gardner, un pensionar în vârstă de 81 de ani se oprește pentru a privi în jos la pantele accidentate, lacurile și văile vizibile prin nori.„Este atât de entuziasmant și de fiecare dată mă simt tot ca un copil”, afirmă acesta. „Am nevoie de pălăria și mănușile mele, și jacheta mea anti-vânt, dar este absolut magnific. Mai degrabă îmi doresc să fiu aici decât într-o locuință cu încălzire centrală”, spune bărbatul.Pentru Gardner, care s-a mutat cu soția sa Janet din Anglia suburbană într-un colț izolat al Scoției la vârsta de 50 de ani, escaladarea munților a devenit mai mult decât un simplu vis din copilărie.„Când a devenit prea mult ca să-i mai pot face față, când ea a ajuns la spital și azil...Pur și simplu n-am știut ce să fac. Obișnuiam să fim în compania celuilalt 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână timp de 30 de ani. Și, brusc, acel lucru a dispărut”, relatează Gardner.„Escaladările m-au ajutat să mă reconcentrez într-o anumită măsură. A trebuit să găsesc ceva de acest fel altfel aș fi avut probleme de sănătate mintală. Sunt sigur de asta”, mai spune bărbatul.Obiectivul pe care și l-a propus ar putea reprezenta o provocare pentru multe persoane care n-au nici jumătate din vârsta sa: să escaladeze toți cei 282 de munți ai Scoției în 1.200 de zile.El a urcat pe 87 până acum.În onoarea lui Janet, acesta a decis să strângă bani pentru organizații caritabile care ajută persoanele ce suferă de Alzheimer și osteoporoză, relatându-și drumețiile pe Facebook și Instagram Multe din mesajele postate pe pagina sa de strângere de fonduri, unde a strâns peste 30.000 de lire sterline dintr-o țintă de 40.000, vin din partea unor oameni pe care i-a întâlnit pe munți sau la marginea acestora.„Cred că eram pe al treilea munte pe care îl escaladam când am menționat întâmplător unor alți alpiniști că fac asta pentru o provocare. Și nu le-a venit să creadă...au fost uluiți”, relatează bărbatul în vârstă de 81 de ani.„M-am gândit evident că am descoperit ceva. Și am făcut-o cu adevărat. Dar nu mi-am dat seama de potențial. Însă după ce am făcut-o de fiecare dată când văd oameni pe munte îi opresc să am o conversație cu ei, să le spun ce fac”, povestește Nick Gardner.