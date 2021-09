„Robinson Crusoe al Italiei” și-a cumpărat o locuință după ce a fost alungat de pe insula pe care a trăit 32 de ani / Ce spune despre noua sa viață

Bărbatul în vârstă de 82 de ani a fost îngrijitor al insulei Budelli din largul coastei Sardiniei, ducând o viață de pace și singurătate într-o veche baracă de pe plajă și având drept companie doar păsările și pisicile de pe insulă și turiștii ocazionali cărora le oferea tururi.Însă lumea lui s-a prăbușit în luna mai a acestui an când, după ani de hărțuiri din partea autorităților care spun că vor să creeze un „hub pentru educația ecologică” pe insulă și că Morandi nu face parte din planurile lor, bărbatul a renunțat la luptă și și-a dat demisia.„Nu este niciodată gata. Sunt dovada vie că a o a doua viață nouă este posibilă. Poți să o iei oricând de la capăt, chiar dacă ai peste 80 de ani, fiindcă sunt alte lucruri pe care le poți trăi, o lume total diferită”, relatează acesta acum.Morandi s-a mutat între timp pe La Maddalena, o insulă locuită, aflată nu foarte departe de Budelli.„Sunt fericit și am redescoperit plăcerea de a trăi o viață bună și de a te bucura de confortul vieții de zi cu zi”, spune acesta.Folosindu-se de pensia obținută din viața sa anterioară de profesor, Morandi și-a cumpărat o locuință și spune că, după ani de singurătate, acum este entuziasmat să discute cu oamenii, facă schimb de păreri și să posteze fotografii și comentarii pe platformele de social media pentru a interacționa cu lumea.Apartamentul lui „Robinson Crusoe”„Am fost uimit de cât de prietenoși sunt oamenii, mă invită cu regularitate la cafea, prânz sau cină. Am fost îngrijorat că localnicii nu mă vor primi bine. Sunt fericit că nu toată lumea mă urăște, doar cei geloși pe viața pe care am dus-o pe Budelli”, a mai spus acesta.„Mulți mă îndrăgesc. Vin să mă felicite pentru lupta mea [cu autoritățile], vor să facă poze cu mine”, relatează Mauro Morandi.Bărbatul originar din nordul Italiei a ajuns accidental pe Budelli în 1989 după ce a încercat să navigheze dinspre Italia către Polinezia.Ca o întorsătură ciudată a sorții, Morandi a descoperit că îngrijitorul insulei urma să se pensioneze așa că a abandonat călătoria pe care o planificase, și-a vândut barca și a preluat rolul.Poți citi mai multe despre povestea sa și lupta dusă cu autoritățile AICI