„Mafia PayPal”: Elon Musk crede că fostul său partener Peter Thiel este un sociopat / Povestea relației turbulente dintre miliardarii din Silicon Valley, de la un puci eșuat la rolul lui Thiel în succesul SpaceX

„Mafia PayPal” și un puci eșuat



Tesla și SpaceX

Max Chafkin, autor și jurnalist la Bloomberg Businessweek, afirmă în noua sa carte „The Contrarian: Peter Thiel and Silicon Valley's Pursuit of Power” că Musk nu are o părere tocmai bună despre fostul său colaborator și analizează relația complicată dintre cei doi bărbați.Uite câteva amănunte mai puțin cunoscute cu privire la Musk și Thiel care oferă indicii cu privire la aceasta:Deși cei doi au colaborat ani de zile, ei au personalități complet opuse: în timp ce Musk este un extrovertit excentric căruia îi place să-și asume riscuri, Thiel este cunoscut drept un introvertit precaut.„În timp ce Thiel este ridicol de secretos, chiar și cu prietenii săi, Musk era incapabil să se cenzureze”, scrie Chafkin în carte, adăugând că „în timp ce Thiel avea tendința să se gândească în termeni de limitare a riscurilor, Musk mereu voia să intre all-in”.La scurt timp după unirea PayPal-X Musk și Thiel erau în drum spre o întâlnire cu investitorii când Musk a distrus mașina după ce a încercat să se laude cu accelerația ei. Thiel nu a fost impresionat, considerându-l pe partenerul său de afaceri „inconștient”.„Experiența l-a zguduit pe Thiel”, scrie Chafkin, explicând că „Thiel a ajuns să îl privească pe Musk ca fiind inconștient în timp ce Musk îl vedea pe Thiel ca un tip cu bani căruia îi pasă de tehnologie doar ca un mijloc de a face bani”.După ce PayPal a acumulat pierderi semnificative în primii săi ani, Musk a intervenit. Acesta auzise că Thiel ar putea încheia o înțelegere cu Yahoo și nu voia ca propria sa companie, X, să rămână pe dinafară așa că l-a convins pe Thiel să își unească firmele de internet banking.Însă deși Musk urma să fie CEO-ul noii companii, Thiel a plasat apropiați de-ai săi (membri ai așa-numitei „ Mafii PayPal ”) în poziții de conducere cheie.După ce Musk a plecat cu soția sa într-o vacanță de două săptămâni, loialiștii lui Thiel - sătui de ceea ce considerau ca fiind un șir nesfârșit de dezastre cauzate de conducerea lui Musk - au amenințat că vor demisiona dacă Thiel nu va fi numit CEO de consiliul de administrație al companiei.Musk i-a povestit lui Chafkin că în cele din urmă a decis să îl ierte pe Thiel dar a lăsat de înțeles că nu a mai putut să aibă încredere deplină în el niciodată.Când Musk încerca să pună pe roate Tesla Motors, companie care a ajuns să valoreze peste 800 de miliarde de dolari până în 2020, Thiel a refuzat să investească în ea.„El nu acceptă cu adevărat chestia cu schimbările climatice”, a relatat Musk. Este cunoscut faptul că Musk nu reacționează bine la refuzuri și cel al lui Thiel a zdruncinat și mai mult relația deja tensionată dintre cei doi.În pofida faptului că relația lor era turbulentă în urma puciului nereușit de la PayPal și refuzului de a investi în Tesla, Thiel a susținut compania aerospațială a lui Musk la începuturile acesteia, deși cu mari reticențe.Investiția sa de 20 de milioane de dolari a ajutat la menținerea SpaceX pe linia de plutire după o a treia lansare nereușită în 2008. O lună mai târziu o rachetă a SpaceX ajungea pe orbită.Faptul că Thiel a declarat recent că bitcoin ar putea fi o „armă financiară chineză” folosită pentru subminarea economiei americane cel mai probabil nu a ajutat la îmbunătățirea relației dintre cei doi, dat fiind faptul că Musk este unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai criptomonedelor.