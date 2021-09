Articol halucinant în Scientific American: Cavalerii Jedi reprezintă „masculinitatea toxică” / Star Wars, pus la zid pentru rasism, sexism și discriminarea persoanelor cu dizabilități

Scientific American acuză Star Wars de sexism și rasism

Inclusiv posterele cu Star Wars sunt acuzate de sexism

Supărarea autorilor care au semnat editorialul de opinie publicat de Scientific American vine de la faptul că acronimul „JEDI” este folosit în mediul universitar american și anumite cercuri ale societății civile din Statele Unite pentru a face referire la programe legate de „justiția socială”.„Folosit în acest context, JEDI înseamnă 'justiție, echitate, diversitate și incluziune'”, explică articolul, notând că acronimul „moștenește un alt set notabil de înțelesuri”, având același nume cu „supereroii protagoniști din franciza Star Wars, [cavalerii] Jedi”.Autorii își exprimă opoziția față de reprezentarea Ordinului Jedi ca un „model al binelui”, susținând că acesta „este un ordin religios de călugări-polițiști intergalactici”, că membrii săi sunt susceptibili să se prezinte drept salvatori albi și că ar fi reprezentanți ai „abordărilor masculinității toxice în ceea ce privește rezolvarea conflictelor (dueluri violente cu săbii-laser falice, folosirea unor manipulări sub forma 'trucurilor mentale Jedi', etc.)”.Articolul afirmă de asemenea că Ordinul Jedi este „un cult bazat pe excludere” deoarece apartenența la el este „parțial condiționată de posedarea unui fizic superior și a unor abilități fizice (sensibilitatea față de 'Forță')”.„În mod izbitor, talentele legate de Forță sunt explicate în povestea Star Wars nu doar în termeni spirituali ci și în unii ce țin de eugenie și abilitism (n.r. termen folosit pentru a denumi discriminarea persoanelor cu dizabilități): aceste puteri supranaturale sunt prezentate ca fiind atribute biologice și ereditare”, scrie Scientific American.„Eroicii Jedi sunt astfel simboluri ale unei serii periculoase de valori și presupuneri reacționare”, mai adaugă articolul, oferind mai multe motive pentru care cavalerii Jedi nu ar trebui să fie folosiți drept exemplu.Samuel L. Jackson în rolul Maestrului Jedi Mace Windu (FOTO: The Hollywood Archive / Profimedia Images)Unul din argumente vizează faptul că „Star Wars are o moștenire culturală problematică”.„Franciza operelor spațiale a fost criticată pentru traficarea unor nedreptăți precum sexismul, rasismul și abilitismul. De exemplu, gândiți-vă la așa numitul costum al 'sclavei Leia', infam pentru dezbrăcarea și legarea în lanțuri a primei femei în rol principal din seria de filme [Star Wars] ca parte a unei intrigi secundare Orientaliste”, mai afirmă editorialul.Autorii săi mai susțin de asemenea că franciza Star Wars „se bazează adesea pe stereotipuri rasiste atunci când înfățișează specii extraterestre” și că pune semnul de egalitate între a fi străin și a fi de altă culoare decât cea albă.În plus, aceștia mai acuză că seria „recurge cu regularitate la clișee abilitiste, cea mai memorabilă fiind reprezentarea lui Darth Vader care leagă dizabilitatea fizică a antagonistului cu lipsa de umanitate mecanică și devianța morală, prezentând aparatul său de respirat asistat de tehnologie ca fiind un marker auditiv al pericolului și distrugerii”.„Mai mult, trupurile și vocile din Star Wars au fost, cu puține excepții, cele ale unor bărbați albi”, subliniază articolul din Scientific American, adăugând că „un segment notabil al fanilor Star Wars au militat agresiv pentru (re)centrarea francizei pe bărbați albi”, în pofida distribuției mai diverse din ultimul timp.Carrie Fisher în trilogia Star Wars originală (FOTO: Deviantart / Dave-Daring)În mod și mai bizar, autorii editorialului îl aduc în discuție pe fostul președinte american Ronald Reagan, notând că „impactul cultural al francizei [Star Wars] poate fi urmărit în saga expansiunii și programului de investiții în complexul industrial-militar al Statelor Unite” și în dezbaterile privind Inițiativa Strategică de Apărare a lui Reagan, „adesea presărată cu aluzii la Star Wars”.„În cel mai fericit caz, controversele legate de Star Wars luate împreună fac din Jedi un simbol nepotrivit pentru a cataloga munca din domeniul justiției sociale. În cel mai rău caz, acest mod de a cataloga inițiativele noastre este marcat tocmai de violența pe care munca noastră din domeniul justiției sociale dorește să o combată”, concluzionează articolul.Nu în ultimul rând, autorii notează și că unele persoane s-ar putea simți rănite de mesajul transmis de Star Wars sau alienate de „parada de glume, poante și referințe legate de termenul JEDI”.„Luați ca exemplu potențialul său de excludere pe bază de gen. Studiile sugerează că prezența unor suveniruri Star Wars sau Star Trek (cum ar fi posterele) în sălile de informatică pot consolida stereotipurile machiste despre știința calculatoarelor - contribuind la senzația femeilor că nu își au loc în domeniul respectiv”, afirmă aceștia.„De asemenea, cercetările arată că inclusiv femeile care se identifică drept fane ale Star Wars se confruntă cu un simțământ de apartenență care este profund condiționat de 'dovedirea' conformării la normele de gen preexistente ale culturii dominante în rândul fanilor”, mai afirmă autorii, fără a specifica cercetările și studiile la care fac referință.Fondată în 1845, Scientific American este una dintre cele mai cunoscute reviste științifice din Statele Unite și cea mai veche care apare lunar, bucurându-se de o prestigioasă reputație la nivel internațional.Editorii săi notează că acest articol „de opinie și analiză” (pe care îl poți citi integral AICI ) reflectă viziunea autorilor și nu neapărat a revistei.Autorii editorialului publicat de Scientific American pe 23 septembrie