Identitatea bebelușului din faimosul caz „Roe v. Wade” a fost dezvăluită după jumătate de secol: „Mama mi-a spus că ar trebui să îi mulțumesc că nu m-a avortat; Niciodată!”

Roe v. Wade

Aceasta s-a declarat inițial a fi o susținătoare a dreptului femeilor de a întrerupe o sarcină (tabăra „pro-choice” în SUA) însă în anii '90 a declarat că este împotriva avortului („pro-life”) după ce s-a convertit la baptism și apoi la catolicism.





McCorvey a devenit una dintre cele mai cunoscute activiste anti-avort din SUA și a încercat chiar să obțină răsturnarea deciziei care îi poartă numele de către Curtea Supremă.



Însă într-o dezvăluire uluitoare făcută pe patul de moarte, McCorvey a dezvăluit că de fapt nu și-a schimbat opinia vizavi de avort dar că a primit sume exorbitante de bani de la o organizație religioasă pentru a pretinde că este anti-avort.



Căutarea fiicei pierdute

Thornton s-a născut într-un spital din Dallas în 1970, fiind al treilea copil al lui McCorvey deși aceasta nu i-a crescut pe niciunul dintre ei.



Shelley Lynn Thornton avea deja doi ani de zile în momentul în care a fost anunțată decizia Roe v. Wade și locuia cu părinții săi din Texas, simpla ei existență devenind un simbol pentru activiștii anti-avort ai vremii.





„Pro-life” vs. „Pro-choice”

„Nu îi voi mulțumi niciodată că nu m-a avortat”

Shelley Lynn Thornton a decis să dezvăluie că a fost „bebelușul Roe” în „The Family Roe: An American Story”, o nouă carte scrisă de jurnalistul american Joshua Prager care va fi lansată pe 14 septembrie.„Asocierea mea cu Roe a început și s-a sfârșit fiindcă am fost concepută”, declară Thornton în carte, potrivit publicației The Atlantic care a obținut o copie a sa înainte de lansarea în librării.Procesul intentat de mama biologică a lui Thornton a dus în cele din urmă la decizia din 1973 a Curții Supreme a Statelor Unite care legalizat avortul la nivel național, chiar dacă femeia a păstrat în cele din urmă sarcina.Atacarea legii de către o ospătăriță din Texas a dus la schimbarea legilor în toate statele americane, acestea fiind nevoite să elimine sau modifice legislația referitoare la avort după decizia luată cu o largă majoritate de 7-2 de judecătorii constituționali americani.Într-o întorsătură ironică a istoriei, Texasul se află din nou în centrul unei dispute privind avortul după ce Curtea Supremă a refuzat să blocheze o lege adoptată de legiuitorii acestui stat din sudul SUA care interzice întreruperile de sarcină după 6 săptămâni.Departamentul american de justiție a anunțat joia trecută că va da în judecată statul Texas din cauza acestei legi.Curtea Supremă a SUA (FOTO: Wikipedia)Revenind la Thornton, aceasta este fiica lui Norma McCorvey, femeia identificată în documentele juridice sub pseudonimul Jane Roe.McCorvey, care și-a dezvăluit identitatea la puțin timp după finalizarea cazului de reper, a murit în 2017 la vârsta de 69 de ani după o viață marcată de controverse.Mama adoptivă lui Thornton i-a spus acesteia încă din copilărie că a fost adoptată, ea relatând în noua carte că și-a dorit adesea să afle cine îi sunt părinții biologici.McCorvey a început să își caute fiica în 1989, apărând la emisiunea „TODAY” pentru a-și exprima speranța că își va descoperi al treilea copil. Femeia le găsise deja pe cele două fiice biologice ale sale dar avea doar informații vagi despre Thornton.O investigație demarată de jurnaliștii de la National Enquirer a găsit-o pe Thornton, o adolescentă care trăia în apropierea orașului Seattle la momentul respectiv.Ea a fost informată că este fiica biologică a lui McCorvey însă, la cererea ei, jurnaliștii nu i-au publicat numele în articolul pe care l-au publicat despre caz în 1989.Thornton a început să „tremure și plângă” când a aflat că este copilul reclamantei din faimosul caz Roe v. Wade.Protest împotriva restricționării avortului în SUA (FOTO: AFP / Getty Images / Profimedia)Dezbaterea privind avortul a intrat și în viața lui Thornton în 1991 când aceasta a rămas însărcinată la vârsta de 20 de ani. Ea a decis să păstreze copilul însă nu înțelegea de ce avortul ar trebui să fie „o preocupare a guvernului”.În articolul National Enquirer ea a fost descrisă ca fiind „pro-life”, un lucru care a deranjat-o fiindcă ea le-a spus jurnaliștilor publicației doar că „nu își poate imagina să facă un avort”.Însă pentru Thornton mișcarea pro-life reprezenta o „gloată de fanatici religioși care mergeau prin țară să protesteze”, potrivit cărții lui Prager care va fi lansată pe 14 septembrie.Dar aceasta nu se considera nici „pro-choice”. „Norma (mama sa biologică) a fost pro-choice și lui Shelley i se părea că să facă un avort nu ar face-o cu nimic diferită față de mama sa”, scrie Prager.Thornton, la rândul său mamă a trei copii care acum locuiește în Arizona, aproape că s-a întâlnit față în față cu McCorvey în 1994 înainte ca o conversație telefonică avută cu aceasta să deraieze întâlnirea.McCorvey i-a spus la telefon tinerei că ar trebui să îi mulțumească pentru că nu a avortat-o.„Reacția mea a fost 'CE?! Ar trebui să îți mulțumesc că ai rămas gravidă...și apoi m-ai dat spre adopție?'”, a relatat aceasta pentru Prager.„I-am spus că nici în ruptul capului nu îi voi mulțumi vreodată că nu m-a avortat”, i-a mai spus aceasta jurnalistului.Thornton le-a cunoscut ulterior pe cele două surori vitrege ale sale însă nu s-a întâlnit niciodată cu McCorvey înainte de moartea acesteia.După ce și-a ținut identitatea secretă timp de peste jumătate de secol ea afirmă că a fost îngrijorată că povestea sa ar putea fi publicată de altcineva, așa că a decis să o spună chiar ea.„Vreau ca toată lumea să înțeleagă că acesta este un lucru pe care eu am ales să îl fac”, spune Thornton.