Un oligarh rus, un magnat elvețian și un proces de un miliard de dolari: Povestea enigmatică a „Salvator Mundi”, cel mai scump tablou din lume

Povestea „Salvator Mundi”

„Mântuitorul de vânzare”

„Un lucru extraordinar”

„O afacere foarte bună”

„Unde este 'Salvator Mundi'?”

Acum, după 6 ani de procese în maii multe țări, lucrurile par să ia o nouă întorsătură într-o sagă atât de dramatică încât a primit un nume demn de un film: „Afacerea Bouvier”.Oligarhul rus Dmitry Rybolovlev, care și-a făcut averea din afaceri cu îngrășăminte, l-a urmărit în instanțe din întreaga lume pe negustorul de artă și magnatul Yves Bouvier, acuzând că a fost păcălit să plătească un miliard de dolari pe 38 de opere de artă pe care elvețianul i le-a vândut de-a lungul unui deceniu.Însă Bouvier a declarat recent pentru CNN că se pregătește la rândul său să îl dea în judecată pe rus, afirmând că toate procesele pe care acesta i le-a intentat i-au ruinat afacerile și reputația.Procesele au implicat până acum o armată de avocați și specialiști în relații publice, fiecare parte aducând acuzații celeilalte, inclusiv unele legate de tentative de intimidare și intrigi politice.Disputa se învârte în jurul unora dintre cele mai neprețuite și controversate opere de artă din lume, printre care și achiziționarea în 2013 a celui mai scump și enigmatic tablou vândut vreodată: „Salvator Mundi”, despre care unii sunt de părere că a fost pictat de Leonardo da Vinci, în pofida a ani de zile de dezbateri privind autenticitatea sa.FOTO: Anthony Wallace / AFP / Profimedia ImagesConsiderat o perioadă îndelungată o copie sau o pictură realizată de discipolii lui Leonardo, „Salvator Mundi” a fost cumpărat în 2005 de un consorțiu de negustori de artă pentru mai puțin de 10.000 de dolari.Opt ani mai târziu, după ce tabloul a fost restaurat și declarat o operă a maestrului renascentist, Bouvier l-a cumpărat pentru 80 de milioane de dolari cu ajutorul unui jucător de poker pe care l-a cooptat pentru licitație.Elvețianul i-a vândut rapid tabloul lui Rybolovlev pentru 127,5 milioane de dolari printr-o companie offshore, încasând și un comision suplimentar de 1%.Deși rusul a vândut la rândul său mai departe tabloul în 2017 unui cumpărător secret despre care se crede că e prințul moștenitor saudit Mohammad bin Salman, acesta îl acuză pe Bouvier că l-a înșelat.„Aceste probleme sunt disputate în instanță unde ne așteptăm să dovedim ceea ce s-a întâmplat și că povestea pretențioasă a lui Bouvier este falsă. Momentan cel mai notabil lucru este cel pe care Bouvier nu îl contestă: că, în calitatea de consultant de artă, s-a prefăcut că își ajută clienții să strângă o colecție de artă la un cost de 2 miliarde de dolari, ținând în secret jumătate din sumă pentru el însuși”, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al lui Rybolovlev.Însă Bouvier contestă că a fost vreodată un „consultant de artă”, un subiect care a fost în centrul proceselor și a acuzațiilor de rea-credință aduse de Rybolovlev.„Sunt un negustor de artă. Contractele pregătite de avocații lui Rybolovlev și toate documentele pe care le am mă descriu explicit ca fiind 'vânzătorul'. Rybolovlev nu a reușit să convingă de contrariu nici măcar un singur judecător sau procuror, indiferent de jurisdicție, pentru simplul motiv că acuzațiile sale nu sunt conforme cu realitatea relațiilor noastre contractuale”, a declarat Bouvier pentru CNN.Saga disputei juridice dintre cei doi bărbați ilustrează multe din problemele pe care autoritățile de reglementare le-au identificat cu privire la piața operelor de artă care a cunoscut o creștere explozivă în ultimele decenii - în mâinile greșite arta devine doar un alt instrument de a spăla bani.În ceea ce privește tabloul „Salvator Mundi”, acesta nu a mai fost văzut de la vânzarea sa pentru un preț record în 2017.Prințul moștenitor saudit Mohammad bin Salman (FOTO: Wikimedia Commons)„Salvator Mundi” a reapărut în atenția opiniei publice internaționale după ce un documentar francez lansat în luna aprilie a pretins că opera atribuită lui Leonardo a fost în centrul unei dispute diplomatice dintre Paris și Arabia Saudită, în contextul dubiilor privind autenticitatea sa și a unei cereri făcute de regatul saudit ca aceasta să fie expusă în faimosul muzeu Luvru din ParisDocumentarul în cauză, numit „Mântuitorul de vânzare”, a prezentat afirmațiile făcute de un oficial francez de rang înalt potrivit cărora prințul moștenitor saudit Mohammad bin Salman a cerut vehement ca „Salvator Mundi” să fie expus alături de „Mona Lisa” pentru a-i consolida reputația ca operă autentică a lui Leonardo.Guvernul francez a decis în cele din urmă să nu expună tabloul în condițiile pretinse de prințul saudit, despre care oficialul francez anonim spune în documentar că „sunt ca și cum ai spăla o operă care valorează 450 de milioane de dolari”.Chiar dacă tabloul nu a mai fost văzut în public de aproape 5 ani, experții continuă să dezbată dacă „Salvator Mundi” este o operă autentică a lui Leonardo sau dacă acesta doar a contribuit la o pictură care a fost executată în mare parte de discipolii săi.Deznodământul disputelor ar putea afecta valoarea tabloului cu sute de milioane de dolari dat fiind faptul că în întreaga lume există mai puțin de 20 de picturi autentificate ca fiind ale lui Leonardo.Se pare că inclusiv cei care au încercat să câștige de pe urma tabloului au avut dubii cu privire la autenticitatea sa.Emailuri împărtășite cu jurnaliștii de la CNN de Bouvier par să arate că acesta i-a transmis în 2013 unui reprezentant al lui Rybolovlev că opera de artă este într-adevăr o capodoperă însă nu și o investiție bună.Elvețianul a notat într-un email trimis pe 22 martie 2013 că tabloul a suferit restaurări atât de mari încât experții se îndoiesc că el a fost pictat de Leonardo și că nici Vaticanul, nici vreun alt muzeu important din lume nu și-au exprimat interesul să îl cumpere.„Cumpărătorul care achiziționează acest tablou pe care nu îl dorește nimeni la un preț prea ridicat va deveni bătaia de joc a pieței de artă și își va pierde toată credibilitatea dată fiind proporția foarte scăzută care pare pictată de Leonardo însuși”, a notat Bouvier într-un alt email.Cu toate acestea, elvețianul a aranjat împrumutarea „Salvator Mundi” (cu o garanție de 63 de milioane de dolari, potrivit relatării acestuia) de la casa de licitații Sotheby's. Bouvier afirmă că a dispus apoi livrarea tabloului la penthouse-ul din Manhattan al oligarhului rus.Dmitry Rybolovlev (dreapta) alaturi de Albert de Monaco (FOTO: Valery Hache / AFP / Profimedia Images) Antoine Vitkine , regizorul care a petrecut doi ani producând documentarul despre film, a relatat pentru CNN că a fost uluit să afle că Bouvier, care și-a început cariera ca un „outsider” în lumea artei, a fost printre cei care și-au exprimat îndoieli vizavi de autenticitatea operei în timp ce experți proeminenți au certificat „Salvator Mundi” ca fiind o operă a lui Leonardo.„Este un lucru extraordinar”, afirmă Vitkine, adăugând că, din punctul său de vedere, unii istorici ai artei care și-au riscat cariera pe autentificarea „Salvator Mundi” au fost mai puțin exigenți decât ar fi fost în mod normal când vine vorba de o operă redescoperită.Printre cei care au atribuit pictura lui Leonardo s-a numărat și faimoasa Galerie Națională de Artă a Marii Britanii care a expus tabloul în 2011, catapultându-l în atenția opiniei publice internaționale.„Trebuie să aveți în vedere că atât de mulți oameni au o miză personală în această operă”, afirmă Vitkine.Rybolovlev, care este președinte și coproprietar al clubului de fotbal francez AS Monaco, a avut parte la rândul său de destule controverse. Printre altele, oligarhul rus este urmărit penal pentru mituirea unor oficiali monegasci în legătură cu procesul intentat elvețianului în orașul-stat.Acuzațiile, poreclite drept „cazul Monacogate” de presa franceză, sunt respinse complet de avocații rusului.În ultimii 6 ani acesta l-a dat în judecată fără succes pe Bouvier în Monaco, Singapore și Hong Kong.„De când au început aceste lucruri nu am făcut altceva decât să mă apăr în instanță și presă atât pe mine cât și reputația mea. Înainte eram un antreprenor cu numeroase afaceri și o companie de familie construită de-a lungul a 50 de ani”, a declarat elvețianul pentru CNN.Yves Bouvier (FOTO: Captură video)Mesaje text prezentate în documentarul „Mântuitorul de vânzare” par să arate că Bouvier le-a spus unor asistenți ai lui Rybolovlev că nu a putut obține un preț mai bun decât cel plătit în cele din urmă de rus.„A fost o afacere foarte bună pentru compania mea. Nu o să mă plâng”, a declarat elvețianul cu privire la diferența mare.„Dar trebuie să înțelegeți ce s-a întâmplat. Am fost trecut pe lista neagră de casele de licitații, băncile nu mai voiau să mă împrumute și am fost nevoit să încep să vând active doar pentru a-mi păstra angajații și afacerea”, spune acesta.Bouvier pretinde de asemenea că a fost spionat și urmărit de diverși indivizi pe care nu îi cunoaște, arătându-le jurnaliștilor de la CNN un raport de 81 de pagini redactat în urma unei investigații private care pare să fi fost pus la dispoziția procurorilor din Geneva.Realizat de o firmă de securitate elvețiană numită 4CTM, raportul concluzionează că Bouvier a fost urmărit de un grup de bărbați despre care se crede că sunt britanici și că aceștia au fost implicați „într-o operațiune cu buget foarte mare”.Raportul nu i-a identificat însă pe aceștia și, întrebat fiind de investigație, reprezentantul lui Rybolovlev a refuzat să comenteze.Riad, capitala Arabiei Saudite (FOTO: Jonathan Nelson / Alamy / Profimedia Images)Făcând abstracție de bătăliile juridice dintre cei doi, o întrebare este pe buzele tuturor celor din lumea artei: „Unde este 'Salvator Mundi'?”.Bouvier este sceptic cu privire la relatările potrivit cărora tabloul s-ar afla pe iahtul lui bin Salman, după cum s-a pretins și în 2019.„Să pui un astfel de tablou pe un iaht, ținând cont de aerul de mare și evaporare, ar fi complet stupid. Nu pot să cred că cumpărătorul ar pune acest tablou într-un astfel de mediu”, spune elvețianul.„Este pe un panou de lemn care se poate deforma foarte rapid”, explică acesta, cu referire la panoul de nuc pe care a fost pictată opera.Vitkine speculează că „s-ar putea să îl vedem într-o zi în Luvrul din Abu Dhabi. Cine știe?”.Ben Lewis, autorul cărții „Ultimul Leonardo” care detaliază drama din jurul tabloului, crede că „Salvator Mundi” ar putea fi într-un palat din Arabia Saudită, gata pentru a fi dezvăluit, poate chiar până la finalul acestui an, ca parte a eforturilor Riadului de a se prezenta ca un hub global al artei.„Lucrul important de știut despre piața artei este că în spatele unora din cele mai frumoase obiecte adesea stau cele mai urâte intenții”, susține acesta.„'Salvator Mundi' înseamnă 'Mântuitorul lumii'. Și, într-un fel, tabloul nu este atât de mult acum Mântuitorul lumii cât Mântuitorul Arabiei Saudite”, spune Lewis.