Dwayne „The Rock” Johnson a văzut, trecând prin Alabama, un ofițer de poliție care îi semăna leit. Imediat, celebrul actor a postat pe Twitter o fotografie cu Eric Fields, polițistul care îi poate deveni dublură, alături de o poză cu el însuși pentru ca lumea să poată vedea asemănarea dintre cei doi.

"Oh, la naiba! Wow. Tipul din stânga este mult mai cool. Ai grijă de tine, frate și îți mulțumesc pentru serviciile tale. Într-o zi vom bea o Teremana (o Tequila produsă de fabrica pe care Dwayne Johnson o deține împreună cu o familie de mexicani- n.n.). Trebuie să-ți aud toate „poveștile rock” ”, a scris celebrul actor.

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em \uD83D\uDE02\uD83D\uDE08\uD83D\uDC4A\uD83C\uDFFE\uD83E\uDD43 #ericfields https://t.co/G38tOr68cW