„Gen Z”, o generatie zombi: Mai puțin educată, mai deprimată, fără valori, spune un profesor american

Adams nu ia în glumă ignoranța, spune el în noua sa carte, „Hollowed Out: A Warning About Americaʼs New Generation”. „Trebuie să ne pregătim pentru ce ne așteaptă. Scriu acestă carte ca semnal de alarmă ... un proiect născut din îngrijorare, preocupare și frustrare”.Nominalizat la National Teacher of the Year, Adams este speriat că tinerii de azi sunt „străini de comportamentul, valorile și năzuințele cărora ființele umane le-au dat tradițional mare însemnătate ... sau în care au găsit chiar și simplă împlinire”. Adam îi numește „goi de sine”, o generație care trăiește vieți solitare, hiperconectată la tehnologie, dar neatașată de familii, biserică sau comunități.El citează statistici care spun că depresia a crescut printre adolescenți cu 63% din 2007 până în 2017, iar sinuciderile cu 56%. Este tragic, scrie el, că sinuciderea a devenit a doua cauză de deces pentru cei tineri.În timp ce odinioară profesorii își ajutau elevii să devină mai buni punând acent pe curiculă, planuri de lecții și scoruri la teste, aceasta a făcut loc încercărilor de a-i „înțelege” pe tineri prin programe care urmăresc conștientizarea depresiei și suicidului, îngrijorarea față de traficul de ființe umane, agresivitatea, bandele de răufăcători sau armele de foc.Pentru această schimbare, Adams dă vina pe disoluția familiei americane, prin scăderea numărului de căsătorii și de cămine biparentale tradiționale. Deși studii spun că mesele regulate în familie ajută la „reducerea fumatului, consumului de alcool și marijuana, violenței, problemelor școlare, dezordinii în alimentație și activității sexuale”, cei mai mlți dintre elevii lui Adams spun că iau singuri cina în fiecare seară, atenți nu la familie, ci la dispozitivul din mână.„Neglijarea familiei este una din cele mai mari cauze ale golirii de sine nu doar a elevilor, ci a vieții americane”, scrie Adams.El este dezamăgit și de evaporarea vieții religioase. În 1984, doar 2% dintre americani se identificau drept „atei”, dar în 2020 numărul a crescut la 22%. Un profesor de religie notează că, atunci când vorbește despre evanghelistul Matthew (Matei), mulți elevi cred că se referă la Matthew Perry din „Friends”, iar Luke (Luca) este cel din „Beverly Hills 90210”. Religia a fost înlocuită de „o cultură de masă de ”, scrie Adams.El notează că în anii ʼ70 peste 50% dintre liceeni ieșeu cu prietenii „în fiecare zi”, dar în 2020 numărul a scăzut sub 33%. Liceenii moderni renunță la activități tradiționale ca fotbalul de vineri seara cu prietenii pentru a sta acasă singuri, pe Netflix, Disney+ sau Hulu.Aceasta explică de ce 49% afirmau în 2012 că modul preferat de comunicare era „în persoană”, dar doar 32% în 2018. Studenții moderni scriu constant mesaje în timpul orelor, spune Adams, sau urmăresc servicii de streaming în timpul întâlnirilor online, trăind într-o stare pe care psihiatrii o numesc „atenție parțială continuă”.Studii arată că elevul obișnuit din Gen Z utilizează cinci dispozitive elctronice și are o capacitate de atenție de opt secunde, care are ca rezultat „note mai mici, putere de concentrare redusă și realizări academice modeste”.Adams prezice că tinerii de azi vor fi nepregătiți pentru viitor. În 2014, un general american a fost citat spunând că „a scăzut rapid calitatea oamenilor care doresc serviciul militar”, 71% dintre cei de 17-24 de ani nefiind eligibili din cauza obezității, cazierului, sănătății mintale și problemelor cu drogurile.Între timp, un recent sondaj a evidențiat că 70% dintre cetățenii seniori ar trece un test pentru cetățenia americană, dar numai 20% dintre cei sub 45 de ani, notează Adams.Nu înseamnă că le-ar păsa tinerilor de azi. „Nu mai aud oameni tineri mărturisind dragostea de țară”, scrie Adams. „Se întâmpla. Dar nu în ultima vreme. De aceea cred că profesorii au un rol important în declinul Americii”.