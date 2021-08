FOTO Cum arată casa cu o lățime de doar 3 metri, scoasă la vânzare cu peste un milion de dolari

Conform legendelor locale, casa, despre care se crede că este cea mai îngustă locuință din Boston, a fost construită în 1862 de un soldat care s-a întors de la război și a constatat că fratele său a construit și pe terenul care îi aparținea lui.Acesta și-ar fi ridicat locuința între două secțiuni ale casei masive construite de fratele lui, blocându-i lumina.În pofida lățimii sale înguste, casa are 4 etaje, beneficiind de o bucătărie utilată complet la primul nivel. La al doilea etaj aceasta are o cameră pentru luat masa, un spațiu ce poate fi folosit ca living și un balcon cu peisaj înspre grădini private.Al doilea etaj include o baie, o cameră pentru uscat hainele și un living.La al treilea nivel este o altă zonă pentru relaxare, cealaltă jumătate a etajului fiind folosită ca dormitor pentru musafiri.Dormitorul principal este la ultimul etaj și are acces la un acoperiș cu o priveliște a orașului.Locuința are și o grădină privată destul de spațioasă.