Bateristul trupei Offspring susține că a fost dat afară din formație pentru că refuză să se vaccineze

Parada a menţionat că a avut COVID-19 ''în urmă cu mai bine de un an'' şi, prin urmare, crede că are anticorpi. În plus, el a notat că nu e sigur că ar putea supravieţui "încă unei runde de sindrom Guillain-Barré post-vaccinal", maladie de care suferă ''din copilărie'', fapt care, în opinia sa şi a medicului său, îl expune unui risc ridicat de efecte secundare în urma vaccinării.







„Trebuie să afirm, fără echivoc, că susțin consimțământul informat - ceea ce presupune o alegere fără constrângere. Nu consider că este etic sau înțelept să le permit celor care dețin o putere mai mare (guvern, corporații, organizații, angajatori) să impună proceduri medicale celor care nu au atâta putere. Există nenumărate persoane (ca mine) pentru care aceste vaccinuri reprezintă un risc mai mare decât virusul. Cei mai mulți dintre noi nu împărtășesc public o decizie privată luată împreună cu medicii. Știm că nu este o discuție ușor de purtat”,a spus el.







Muzicianul a precizat că susţine orice persoană care nu doreşte să fie vaccinată din diverse motive.

Parada a declarat că va fi înlocuit în viitorul turneu şi că a fost anunţat să nu se prezinte la studio, deşi susţine că nu se vaccinează din motive medicale.Nu este clar din mesajele publicate de Parada pe reţelele sociale dacă a fost demis din grup definitiv sau doar suspendat, notează Variety, însă comentariile sale referitoare la implicarea în alte proiecte muzicale care nu au legătură cu The Offspring şi ''o altă cale de urmat'' sugerează că muzicianul nu prevede o revenire în trupă.''Din moment ce nu sunt în măsură să mă conformez cu ceea ce devine din ce în ce mai mult o obligativitate în industrie, s-a decis recent că nu mai este sigur să mă aflu prin preajmă, în studio şi în turneu'', a scris Parada într-un mesaj publicat pe Instagram. ''Menţionez acest lucru pentru că nu o să mă vedeţi la concertele viitoare'', a adăugat el.''De asemenea, vreau să fac cunoscut acest lucru, astfel încât oricine se confruntă cu agonia şi izolarea provocată de faptul de a fi lăsat în urmă să ştie că nu e singur'', a precizat muzicianul.Bateristul a adăugat că nu are ''sentimente negative faţă de formaţia mea'', precizând că membrii trupei ''fac ceea ce cred ei că este cel mai bine pentru ei, în timp ce eu fac acelaşi lucru pentru mine''.Pete Parada a adăugat, în concluzie, că se află ''în toiul lansării unui proiect'' şi că, în plus, va publica muzică înregistrată împreună cu fiica sa.Solicitările transmise formaţiei de a comenta pe marginea acestui subiect nu au primit răspuns imediat, notează Variety.Liderul The Offspring, Dexter Holland, a obţinut în urmă cu patru ani doctoratul în biologie moleculară de la Universitatea din California de Sud (USC), după cum au notat unii fani ai trupei în comentarii.Trupa The Offspring a fost formată în 1984, în California şi a lansat zece albume de studio, cel mai recent fiind ''Let the Bad Times Roll'' (2021). (Sursa: Agerpres, Variety