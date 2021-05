Pink îşi prezintă viaţa, în turneu cu familia, în documentarul "P!nk: All I Know So Far" VIDEO

Artista americană Pink îşi prezintă viaţa alături de colegi şi de familie în turneu, în documentarul "P!nk: All I Know So Far" ce va fi lasat pe Amazon Prime Video în 21 mai, relatează News.ro.

Cântăreaţa în vârstă de 41 de ani oferă imagini inedite din spatele scenei, din cadrul recentului turneului mondial "Beautiful Trauma".

Filmul este regizat de Michael Gracey („The Greatest Showman”) şi documentează turneul ei "Beautiful Trauma" din 2019 care a devenit al doilea turneu cu cele mai mari încasări din istorie al unei artiste solo.

Filmul prezintă viaţa artistei în timp ce îmbină creşterea a doi copii cu cariera de star rock.

"Vreau să mă merite familia mea", spune Pink în trailerul filmului care surprinde imagini şi momente personale cu copiii, fiica Willow, 9 ani, şi Jameson, 4 ani, şi soţul Carey Hart. "Este un concert, un turneu, dar este şi povestea vieţii noastre".

Pink va fi recompensată cu Icon Award la gala premiilor Billboard care va avea loc pe 23 mai şi la care ea va susţine şi un recital.

În ultimele două decenii, Pink s-a aflat de 33 de ori în Billboard Hot 100. Cincisprezece piese au fost în top 10 şi patru, pe prima poziţie („Lady Marmalade” în 2001, „So What” în 2008, „Raise Your Glass” în 2010 şi „Just Give Me a Reason” în 2013). Dintre albumele ei, opt au ajuns între primele zece clasate în Billboard 200, iar cele mai recente trei au debutat pe prima poziţie. În 2013, Billboard i-a acordat lui Pink titlul Femeia Anului.