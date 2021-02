Cei doi câini furați ai cântăreţei Lady Gaga au fost găsiți

Cei doi câini ai cântăreţei Lady Gaga care au fost furați după ce persoana care îi plimba a fost împuşcată în Los Angeles au fost găsiţi teferi şi predați Poliţiei, potrivit oficialilor, citați de BBC.

Cei doi câini din rasa bulldog francez au fost returnați unui reprezentant al cântăreţei, a anunţat Poliţia.

Lady Gaga a oferit 500.000 de dolari (359.000 de lire sterline) pentru returnarea câinilor în siguranță, dar nu este clar dacă recompensa a fost cerută.

Vedeta, pe numele real Stefani Germanotta, se află în prezent la Roma, unde filmează cu Ridley Scott pentru "Gucci”.

În prima ei reacție publică după furtul câinilor, Lady Gaga a scris pe Twitter: "Inima mea e bolnavă. Mă rog ca familia mea să fie din nou întregită cu un act de bunătate. Voi plăti 500.000 de dolari pentru reîntoarcerea lor în siguranţă".

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K