Fără falsă pudoare și prejudecăți, Gwyneth Paltrow vinde vibratoare

Într-un interviu cu Valeriya Safronova de la The New York Times, fondatoarea companiei Goop vorbește despre confortul sexual și cum a contractat Covid-19, probabil la Paris. Pentru că alături de oul vaginal de jad Goop și o lumânare numită „Miroase ca vaginul meu”, un vibrator poate părea cel puțin demodat.

Compania de produse pentru bunăstare Goop a lui Gwyneth Paltrow a fost adeseori luată în derâdere. Dar asta nu i-a împiedicat pe fani să se năpustească la vibratoarele-baghetă cu două capete, care arată ca niște conuri de înghețată colorate ca acadelele.

În interviu, Gwyneth Paltrow și-a exprimat dezamăgirea că a subestimat cererea (stocul de vibratoare a fost epuizat). În cele din urmă, pandemia a însemnat mult timp în casă și în singurătate, iar piața jucăriilor sexuale a explodat.

Iar vibratorul Goop este chiar un campion al combaterii plictiselii. Cu o minge de masaj la un capăt și o baghetă la celălalt - și opt moduri de pulsație pentru fiecare – aduce 64 de combinații posibile (sau senzații diferite în fiecare zi de carantină timp de două luni). La 95 de dolari poate fi chiar convenabil, cel puțin în comparație cu un dildo din aur de 15.000 de dolari pe care dna Paltrow l-a recomandat într-un newsletter Goop.

„Am fost mereu interesată cu adevărat de confortul sexual ca pilier cu adevărat important al stării de bine”, a spus ea.

De ce un vibrator acum?

Pentru mulți oameni – nu pentru mine – vibratorul este încă văzut ca un lucru îndrăzneț sexual. Evident, s-au schimbat multe în ultimul deceniu. Dar oamenii sunt încă stârniți de de un subiect sexual sau de propria sexualitate. Femeilor nu li se prezintă un anumit limbaj specific și cum să-și exprime dorințele. Nu ne simțim bine în prezența vulgarității despre propria noastră sexualitate.

Cred că în contrast cu „De ce un vibrator acum?” poate fi „Cum să facem un vibrator care să contribuie la diminuarea stigmatului în jurul acestui subiect?”.

Vorbește despre design

Atât de multe vibratoare sunt hipersexualizate. Sunt cu adevărat falice sau arată ca un obiect de sex-shop. Am fost atrasă de ideea că acesta ar putea fi ceva care să arate nostim și cool, pe care l-ai putea lăsa pe noptieră fără se te jenezi de tine însăți sau față de altcineva.

Explici?

Cred că am încercat să facem ceva... poate un pic mai mult intelectual.

Plăcerea sexuală feminină este mai puțin stigmatizată. Este o piață în creștere?

Vedem acum cum produse minunate noi pentru femei de la Honey Pot Company sau alte firme de produse de consum se adresează vaginului și vulvei. Există celebrități care promovează companii de vibratoare. Este minunat că femei vizibile, puternice și populare spun: „Este ok. Nu este rușinos și nu ai de ce să te rușinezi.”

Goop a fost cu adevărat un partener în deschiderea acestei căi și în crearea unei culturi în jurul sănătății, sănătății sexuale și sexualității feminine. De aceea am creat lumânarea cu miros de vagin. Să înlăturăm îndoielile despre așa ceva. Luați-vă impresiile de pe mine. Lăsați-mă să mă experimentez în felul meu pe mine însămi, corpul meu și plăcerea mea.

Ai testat personal vibratorul?

Nu mi s-a mai pus vreodată această întrebare. Cred că m-ai făcut să roșesc. Hai să lăsăm asta.

O întrebare mai puțin personală: noi hobby-uri în timpul pandemiei?

N-aș spune că am început unele noi, dar cu siguranță am revenit sau am dublat unele, cum ar fi meditația. Fac asta în fiecare dimineață. Înainte, era o dată la două săptămâni, sau deloc. De asemenea, gătesc tot timpul, ca toată lumea de pretutindeni.

L-ai jucat pe Pacientul Zero în „Contagion”. Te-a pregătit asta pentru pandemie?

Îmi amintesc că era în lucru și oameni spuneau: „Așa ceva s-ar putea întâmpla, și chiar se va întâmpla în timpul vieții noastre”.

În februarie trecut, înainte ca acoperirea feței să devină regulă, ai postat un selfie pe Instagram purtând mască.

A devenit ceva familiar în viața mea. Fac ceva devreme și toți parcă spun „Ce face? Nu e zdravănă”. Și apoi este larg adoptat.

A trebuit să fac o călătorie în Franța când totul începea. Am purtat masca în avion, dar nu și acolo unde mă duceam, iar în final am făcut Covid și am venit acasă și am fost unul din primii despre care am auzit că s-au îmbolnăvit.

Te vei vaccina?

Încă am anticorpi. Vreau ca toți cei care nu sunt protejați s-o facă.

Goop a fost criticată pentru afirmații dubioase și în 2018 a plătit o amendă de 415.000 dolari pentru aserțiuni nefondate despre ouăle sale vaginale. De ce ar trebui să aibă încredere clienții în Goop?

Sunt lucruri întâmplate acum mai mulți ani, când eram încă o companie mică, selecționând și cumpărând de la alte branduri care făceau aserțiuni despre produsele lor. Am parcurs un drum lung de la faza de start-up mic. Chiar și cu ouăle Yoni. A fost vorba doar despre afirmații, nu au fost implicate produsele. Acest ou nu este periculos. Încă îl vindem.

