Sylvester Stallone se va alătura distribuţiei filmului "The Suicide Squad", potrivit regizorului James Gunn, citat de news.ro. Un reprezentant al actorului a confirmat informaţia pentru Variety. Gunn a făcut anunţul pe Instagram, scriind alături de o fotografie cu el şi Stallone: "Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu prietenul meu şi colaborarea noastră la The Suicide Squad nu e o excepţie. În ciuda faptului că Sly este un star emblematic, multă lume nu ştie ce actor uimitor este acest tip"."The Suicide Squad", regizat de James Gunn este programat să fie lansat pe 6 august 2021 şi îi are în distribuţie pe Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Peter Capaldi şi Viola Davis.Gunn, care a scris şi scenariul, s-a inspirat din benzile desenate din anii '80 "Suicide Squad" şi va include noi personaje în poveste.Stallone a lucrat cu Gunn anterior la "Guardians of the Galaxy Vol.2", în care l-a interpretat pe Stakar Ogord, care se transformă în eroul Starhawk.O continuare a "Suicide Squad" din 2016, în regia lui David Ayer, a fost anunţată înainte ca filmul să fie lansat. Ayer a renunţat la proiect în decembrie 2016 pentru a lucra la filmul "Gotham City Sirens".