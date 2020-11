BBC, o nouă anchetă privind interviul din 1995 cu prinţesa Diana

BBC a început o nouă anchetă privind interviul realizat de jurnalistul Martin Bashir cu prinţesa Diana în 1995 pentru programul „Panorama”, în care ea dezvăluia relaţia problematică pe care o avea cu prinţul Charles.

Interviul a făcut înconjurul lumii, însă în documentarul „The Diana Interview: Revenge of a Princess”, difuzat luni seară de postul britanic ITV, este susţinut că Bashir s-a folosit de documente bancare falsificate care l-ar fi ajutat să să aibă exclusivitatea, scrie News.ro . Graficianul Matt Wiessler a spus că Bashir i-a cerut să creeze aceste documente şi că a fost „ţap ispăşitor” într-o anchetă a BBC din 1996 făcută legat de interviu.





„Este ca şi cum ai da vina pe un stilou pentru o scrisoare răutăcioasă. Nu ştiu cum poţi spune plauzibil o poveste că un designer grafic este de vină pentru folosirea unor documente ca fals şi am trăit cu asta 25 de ani. Cel care trebuie să iasă în faţă este Martin Bashir. Este singurul care are răspunsuri”, a declarat Wiessler marţi, la BBC Radio 4.





Ancheta din urmă cu mai mult de două decenii a fost condusă de Tony Hall, care a devenit apoi director general al BBC şi care a fost vara aceasta înlocuit de Tim Davie. În urma anchetei interne, Wiessler nu a mai lucrat pentru BBC, în timp ce Bashir a fost găsit „un om onest”.





Aceste noi detalii au ieşit la lumină în timpul unei investigaţii făcute de jurnalistul Andy Webb, care a scris şi regizat „Diana: The Truth Behind the Interview”, documentar care a fost difuzat de Channel 4 în a doua parte a lunii octombrie. Webb a cerut documente folosite în interviul din programul „Panorama”, în baza legii privind accesul liber la informaţii, în 2007, şi a primit acces la ele cu 48 de ore înainte ca documentarul să fie difuzat.





Declaraţiile false arată că doi curteni au fost plătiţi de serviciile de securitate pentru a oferi informaţii despre Diana. Acestea au fost văzute de fratele prinţesei, Charles Spencer, care a spus că l-au convins să o prezinte lui Bashir pe sora sa. Spencer a cerut, recent, să fie făcută o anchetă şi a luat legătura du Tim Davie. „Dacă nu vedeam acele declaraţii, nu l-aş fi prezentat pe Bashir surorii mele”, i-a scris Spencer lui Davie în luna octombrie.





Bashir, editor BBC în prezent, se recuperează acum după o intervenţie pe cord şi a avut probleme importante, anul acesta, după ce a contractat Covid-19, a spus un purtător de cuvânt al BBC. El este, momentan, indisponibil.





Davie a anunţat luni că BBC a comandat o anchetă independentă. „BBC ia asta foarte în serios şi vrem să ajungem la adevăr”, a afirmat el.





Interviul din 1995 a fost urmărit de 25 de milioane de telespectatori la momentul difuzării.