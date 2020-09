Cornel Ilie de la VUNK a divorțat. „Există dragoste după iubire”

„De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul “divorț” să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt. Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect.Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire”, a scris Cornel Ilie pe Facebook.Într-un interviu în urmă cu câțiva ani, Cornel Ilie a povestit cum a cunoscut-o pe Eliza."Pe Eliza am văzut-o pe stradă. M-a făcut să tresalt şi să întorc capul după ea, însă asta a fost tot atunci. Ceva mai târziu am revăzut-o şi atunci am găsit-o. Mi-a fost uşor cu Facebook-ul. Am cerut-o de soţie tot pe stradă, în locul unde ne-am întâlnit. Este o intersecţie micuţă. Îmi aduc aminte că era ziua mamei mele. I-am zis să facem o poză, pe stradă acolo, dar eu am filmat momentul, pentru că am zis că aşa ceva trebuie să-mi rămână amintire", a spus artistul.