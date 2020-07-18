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VIDEO Cum să îți păstrezi calmul în timp ce îți cade un dinte în direct. Ce a făcut o prezentatare din Ucraina

de N.O.     HotNews.ro
Sâmbătă, 18 iulie 2020, 16:29 Magazin


Marichka Padalko
Marichka Padalko
Foto: Captura Instagram
Când ești în direct la TV se poate întâmpla tot felul de lucruri, cum ar fi probleme tehnice sau oaspeți neprevăzuți și nu poți trage un nou cadru. Dar o prezentatoare din Ucraina s-a confruntat cu o problemă neobișnuită săptămâna aceasta când o bucată dintr-un dinte din față s-a rupt și a căzut în timp ce vorbea, relatează BBC.

Marichka Padalko prezenta știrile când, în timp ce vorbea, o bucată dintr-un dinte din față îi coborâse între buze.
Cu toate acestea, ca o adevărată profesionistă, pur și simpul și-a dus mâna la gură, a luat bucata de dinte în palmă și a continuat.

”Sincer, am crezut că incidentul va trece neobservat”, a scris ea pe Instagram.

Padalko a spus că și-a reparat dintele acum aproximativ 10 ani după ce fiica s-a a lovit-o accidental în timp ce se juca cu un ceas din metal.

Prezentatoarea a postat video-ul cu ea pe YouTube, după ce multă lume și-a exprimat susținerea.

”În fiecare situație, păstrează-ți calmul”, a adăugat ea. ”Ne vedem mâine dimineață”.


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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж\uD83D\uDE0D. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка\uD83D\uDE2A на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби\uD83D\uDE00". Ні, не щодня\uD83D\uDE01. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій\uD83D\uDCAA Завтра вранці побачимось\uD83D\uDCFA в @tsnua

O postare distribuită de Марічка Падалко (@marichkapadalko) pe







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