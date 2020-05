The Week: Cele mai bune fotografii de presă ale săptămânii

Curatarea scarilor Air Force One









Băiat hrănind vrăbii în Berlin (AP Photo/Michael Sohn):









Manechine respectând distanțarea socială într-un restaurant din Washington, Virginia. (AP Photo/Steve Helber):









Model transparent al corpului uman- muzeu Dresda, Germana. (AP Photo/Jens Meyer):









Femeie trecând prin spatele unui decupaj de carton reperezentându-l pe Clint Eastwood din Cannes, Franța. (AP Photo / Daniel Cole):









Bărbat plimbându-se în Londra . (AP Photo/Kirsty Wigglesworth):









O fată folosește un perete drept tablă de școală în Buenos Aires. (Foto AP / Natacha Pisarenko):









Membrii Biroului Militar al Casei Albe curăță o scară pentru Air Force One în Allentown, Pennsylvania. (AP Foto / Evan Vucci):





În fiecare săptămână, revista The Week publică o selecție de fotografii care i-au reținut atenția . Am selectat o parte dintre acestea petru a vi le prezenta, selecția integrală putând fi urmărită aici . Selecția făcută de jurnaliștii britanici cuprinde fotografii din toată lumea. Revista The Week este un săptămânal cu apariții în Regatul Unit și Marea Britanie; o ediție australiană a fost publicată între 2008 și 2012.