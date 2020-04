Licitația unei colecții de whisky de milioane de dolari, oprită din cauza atacurilor cibernetice

A doua fază a unei licitații online de whisky care valorează milioane de dolari a fost amânată după ce a devenit ținta unui atac cibernetic, a anunțat casa de licitație, citată de CNN.





"Colecția perfectă” i-a aparținut lui Richard Gooding, un colecționar privat american din Colorado. Gooding a petrecut zeci de ani în căutarea colecției perfecte și a călătorit regulat în Scoția pentru a căuta sticle speciale la licitații și distilerii, potrivit casei de licitații Whisky Auctioneers.





Întreaga colecție a fost formată din mai mult de 3.900 de sticle, cu precădere scotch single malt, cu unele sticle evaluate individual la peste 1,4 milioane de dolari, au spus vânzătorii.





Amestecul de whisky-uri include sticle rare și valoroase de la The Macallan, Bowmore și Springbank, precum și băuturi din distilerii închise acum, cum ar fi Stromness Distillery și Dallas Dhu.





Prima parte a colecției, formată din peste 1.900 de sticle, s-a vândut cu aproximativ 3,9 milioane de dolari la începutul acestui an.





A doua fază, care cuprinde mai mult de 1.900 de sticle - inclusiv o sticlă de The Macallan 1926 Fine and Rare 60 Year Old, despre care licitatorul cu sediul din Perth a spus că era de așteptat să aducă peste 1,2 milioane de dolari - a început pe 10 aprilie





Licitația trebuia să se închidă la ora locală 19:00, pe 20 aprilie, dar a fost amânată din cauza unei "încărcări excesive a site-ului web, ceea ce a provocat unele probleme tehnice”.





Acum, o declarație de pe site-ul licitatorului spune că vânzarea a fost de fapt vizată de infractori cibernetici.





"La aproximativ 22.30 (BST) pe 21 aprilie, WhiskyAuctioneer.com a cunoscut un atac sofisticat din punct de vedere tehnologic, susținut și rău intenționat asupra site-ului și bazelor noastre de date", a spus licitatorul într-o declarație, adăugând că licitația pentru a doua parte a colecției a fost amânată pentru un termen nedefinit.





"Echipa de aici lucrează pentru a investiga acest lucru și pentru a minimiza impactul asupra clienților ca urmare a acestei situații", au adăugat licitatorii. (Sursa: Mediafax)