​VIDEO Primul videoclip pe Youtube a apărut în urmă cu exact 15 ani

De la momentul respectiv a strâns peste 90 de milioane de viziualizări, rămânând până în ziua de azi singurul videoclip de pe canalul lui Karim.Spre deosebire de majoritatea creatorilor de conținut de pe Youtube din ziua de azi, video-ul nu conține ceea ce a devenit tradiționala urare „Abonați-vă la canalul meu!” sau „Like, dați notă, comentați!”.Karim încheie video-ul afirmând simplu „Și cam asta ar fi tot ce e de zis”.La un an după videoclipul „Me at the zoo”, Karim și ceilalți cofondatori ai platformei au vândut-o Google pentru nu mai puțin de 1,65 miliarde de dolari.Astăzi platforma se laudă cu mai mult de două miliarde de vizite ale utilizatorilor logați în fiecare lună și peste un miliard de ore de conținut vizionat zilnic, potrivit datelor Youtube.