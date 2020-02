FOTO VIDEO Prinţul Harry şi Jon Bon Jovi au înregistrat împreună o piesă la Abbey Road Studios

Prinţul Harry a participat la o sesiune de înregistrări cu Jon Bon Jovi la legendarul Abbey Road Studios din Londra. Totodată, Harry şi Bon Jovi au recreat şi imaginea de pe celebrul album The Beatles „Abbey Road”, relatează Mediafax.

Prinţul Harry s-a întâlnit cu starul american Jon Bon Jovi, vineri, la legendarul studio de înregistrări Abbey Road din Londra. Bon Jovi şi-a reînregistrat piesa „Unbroken” împreună cu Invictus Games Choir.

Cu această ocazie, prinţul Harry, care a înfiinţat Jocurile Invictus, dedicate veteranilor de război, în 2014, a trecut în spatele microfonului alături de celebrul rocker.

Versiunea înregistrată în interes caritabil a piesei „Unbroken”, realizată împreună cu Invictus Games Choir, va fi lansată în luna martie.

Cu aceeaşi ocazie, prinţul Harry, Jon Bon Jovi şi doi membri ai corului Invictus au recreat celebra imagine de pe coperta albumului The Beatles „Abbey Road”, din 1969.

Harry, @jonbonjovi and members of #InvictusGames taking the famous photo outside Abbey Road. Made famous by The Beatles. pic.twitter.com/IqCJnUy2fz