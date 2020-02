VIDEO Al doilea videoclip din anii '80 care strânge peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube

Hitul a fost lansat de trupa pop în 1985 și este al doilea clip video al unei piese din anii '80 care reușește să adune peste 1 miliard de vizualizări, după cel al piesei “Sweet Child O’ Mine” a trupei Guns N’ Roses.

Trio-ul norvegian a ajuns pe primul loc în topuri când a lansat melodia, însă videoclipul a fost încărcat pe YouTube abia în 2010. Potrivit CNN, videoclipul a înregistrat o medie de aproximativ 480.000 de accesări în fiecare zi.

Trupa A-ha a sărbătorit momentul cu fanii, pe Twitter, unde a scris: "Take On Me a atins 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Nu am fi putut face asta fără voi, fanii noștri”.

\uD83C\uDF89Take On Me has hit ONE BILLION views on YouTube \uD83C\uDF89



Thank you to all our fans old and new for helping us to reach this milestone moment. #takeonme1BN pic.twitter.com/1uAjeggFwK