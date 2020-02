VIDEO ​O emisiune televizată din SUA a căutat o casă pentru ”menage a trois” / Momentul a fost extrem de comentat pe Twitter

O emisiune de televiziune foarte populară în Statele Unite, care ajută familiile să găsească locuința visurilor, a făcut senzație căutând o casă pentru un ”menage a trois”, relatează AFP.

Difuzată săptămâna aceasta pe canalul HGTV, acest episod al serialului ”House Hunters” a urmărit un cuplu căsătorit din Colorado, Lori și Brian și pe partenera lor Geli.

Trio-ul voia să caute o casă destul de mare pentru ei, dar și pentru cei doi copii ai cuplului, în vârstă de 10 și 12 ani, cu o baie în care poată încăpea toți trei partneri.

”Am înțeles imediat că Lori este bisexuală și că este interesată de femei și bărbați”, a spus Brian în timpul episodului. ”Astfel încât am evoluat până la punctul în care ne-am simțit destul de confortabil să primim o altă femeie în viața noastră”.

Geli își împarte viața cu cei doi de patru ani.

I’m watching HGTV “House Hunters” and there is a “”Throuple” looking for a home. I’m disappointed in #HGTV for promoting this as normal pic.twitter.com/zy0xgFv9NV