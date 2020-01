Rod Stewart, pus sub acuzare în urma unui scandal/ Ce acuzații i se aduc artistului

Cântărețul britanic Rod Stewart şi fiul său Sean au fost puşi sub acuzare pentru vătămare corporală, după un incident violent care a avut loc de Revelion, într-un hotel din oraşul american Palm Beach, potrivit tmz.com.





Rod Stewart, Sean şi o mare parte din familia lor sărbătoreau Revelionul la The Breakers Hotel din Palm Beach. Potrivit unui raport al poliţiei obţinut de TMZ, Jessie Dixon, un bodyguard care lucra pentru un eveniment privat în zona dedicată copiilor din hotel, a încercat să împiedice grupul de petrecăreţi să intre acolo.





Dixon a susținut că Sean Stewart l-a împins, iar Rod Stewart, în vârstă de 74 de ani, l-a lovit cu pumnul în zona coastelor. De altfel, incidentul a fost înregistrat pe camerele de supraveghere.





Cântărețul britanic a vorbit cu poliţiştii chemaţi la faţa locului, şi-a cerut scuze, dar a spus că Dixon a fost agresiv verbal cu familia sa şi lucrurile au devenit agitate.





Dixon a depus plângere, iar Rod Stewart și Sean, unul dintre cei opt copii ai muzicianului, în vârstă de 39 de ani, au fost puși sub acuzare. O audiere în acest caz a fost stabilită pentru data de 5 februarie.





Rod Stewart a devenit cunoscut graţie colaborării sale din anii 1960 şi 1970 cu grupurile The Jeff Beck Group şi The Faces. În 1969 a decis să îşi lanseze o carieră solo şi a devenit celebru cu o serie de hituri precum "Do You Think I'm Sexy?" şi "Maggie May". El este unul dintre cei mai bine plătiţi artişti din lume, iar albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial. Turneul susţinut de veteranul muzicii britanice în 2007 l-a plasat pe acesta pe locul al şaptelea în topul celor mai profitabile serii de concerte ale anului respectiv, cu încasări de 49 de milioane de dolari. (Sursa: Mediafax)