Regina Elisabeta a II-a, fotografie pentru intrarea în noul deceniu

O fotografie portret "pentru a marca începutul unui nou deceniu", în care regina Elisabeta a II-a apare alături de primii trei moştenitori la tronul Regatului Unit - fiul său, prinţul Charles, nepotul său, prinţul William, şi strănepotul său, prinţul George - a fost publicată de Palatul Buckingham.

"Pentru a marca începutul unui nou deceniu, a fost dat publicităţii un portret al Majestăţii Sale Regina şi al Alteţele Lor Regale Prinţul de Wales, Ducele de Cambridge şi Prinţul George", este mesajul care însoţește fotografia, publicat pe Twitter de Palatul Buckingham.

Imaginea a fost realizată de fotograful scoţian Ranald Mackechnie în Sala Tronului de la Palatul Buckingham, se precizează în mesaj.

\uD83D\uDCF8 To mark the start of a new decade, a portrait has been released of Her Majesty The Queen and Their Royal Highnesses The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George.



The portrait was taken by Ranald Mackechnie in the Throne Room at Buckingham Palace. pic.twitter.com/ER5nqBMpz0